Жена Алеся Беляцкого: Новость о Нобелевской премии стала абсолютной неожиданностью 2 7.10.2022, 15:57

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Наталья Пинчук

Наталья Пинчук поблагодарила Нобелевский комитет за признание.

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий 7 октября получил Нобелевскую премию мира. Его жена Наталья Пинчук рассказала блогу «Люди» о первых впечатлениях от премии своего мужа.

- Новость застала меня в большой растерянности, потому что это все абсолютно неожиданно. Нигде не упоминалось имя Алеся, не было даже надежд и разговоров. Неожиданная, но приятная новость. Конечно, сейчас я испытываю большую гордость, очень широкий спектр чувств, - сказала Наталья. - Это награда его, его соратников, за тяжелую и опасную работу. И я очень благодарен тем, кто внес свой вклад в эту премию.

Я понимаю, что сейчас нужно его поздравлять, слать ему телеграммы. Конечно, для него это будет еще более неожиданной новостью, но, безусловно, очень радостной. Я планирую выслать ему телеграмму и все рассказать.

Поздравить Алеся Беляцкого с Нобелевской премией мира можно по адресу: СИЗО-1. 220 030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

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