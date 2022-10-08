Экономист: Из-за глупости Лукашенко предприятия будут в большом убытке 1 8.10.2022, 9:35

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Приказом цены «остановить» нельзя.

Лукашенко обезумел из-за гиперинфляции. С 6 октября диктатор запретил повышать цены «на всё».

Насколько это адекватная мера сайту Charter97.org рассказал экономист Лев Марголин:

— Это ни к чему не приведет. Это больше политическая, популистская мера, которая призвана показать уровень заботы руководства о населении. В нашей стране уже давно научились обходить такие вещи в большинстве случаев. Первый вариант — это выпускать аналог данного товара или продукта, который будет на одну йоту отличаться от того, на который запретили повышать цены. И поскольку как правило повышение цен это процесс объективный, то не смотря на то, что новые цены нужно будет регистрировать, утверждать в соответствующих органах, нет проблем составить калькуляцию, которая покажет, что новая высокая цена действительно экономически обоснована.

Но там, где это сделать не удастся, например трудно это сделать с молочной продукцией, потому что молоко оно и есть молоко, там предприятия будут стараться обходить это ограничение через другие продукты более дорого ассортимента. То есть могут появиться более дорогие сыры, потому что предприятие не может работать себе в убыток. И если остановившиеся цены не дадут предприятию получать прибыль, то оно рано или поздно разорится.

— Может ли это привести к дефициту определенных товаров?

— Ползучий дефицит уже наблюдается, прежде всего в сокращении ассортимента. Но сам по себе он особо заметен не будет, потому что большинство предприятий, особенно в секторе продуктов питания, являются государственными. То есть даже если они будут глубоко убыточны, они все равно будут продолжать производство и искать способы обойти этот запрет на повышение цен.

— Премьер-министр Роман Головченко поспорил с Лукашенко, но все-таки подписал постановление о моратории на рост цен и тарифов. Как это описывает экономическую политику нашего государства?

— Ну конечно он пытался спорить, потому что любой человек более-менее сведущ в экономике понимает, что просто так приказом цены остановить нельзя. Цены бывают завышены, но это бывает, когда у производителя есть монопольное положение, то есть он один единственный производит эти продукты. Например у «Санта Бремор» есть монополия на какие-то рыбные продукты, у всех остальных достаточно высокая конкуренция. И там предприятие если и повышает цены, то оно повышает, потому что вынуждено это делать, а не потому что хочет какие-то там сверхприбыли получать. Тем более, что большинство этих предприятий у нас государственные, поэтому в прямую их руководство никакой сверхвыгоды от этого получать не будет.

Экономическая политика, как и вся остальная, это прежде всего политика популистская. То есть она призвана каким-то образом сохранять народ в спокойствии, не допустить никаких недовольств, брожений и так далее и тому подобное. И в угоду этому конечно прежде всего Лукашенко готов подвергнуть экономику тяжелым испытаниям, но прежде всего для того чтобы не допустить никаких проявлений возмущения. Именно поэтому он настоял на своем, но в этом ничего удивительного нет, он действует в подобном ключе все 28 лет своей власти.

— Какие прогнозы можно сделать относительно благосостояния белорусов?

— Прогноз один и он очень простой. Благосостояние белорусов будет постепенно снижаться, потому что инвестиций в экономику практически нет, особенно нет зарубежных инвестиций, которые приносят новые технологии, новые рынки сбыта. Лучшие специалисты ищут себе более достойного применения, уезжают на работу за границу. А что такое рост благосостояния? Это прежде всего рост валового внутреннего продукта и сокращение издержек на его производство. Ни того, ни другого в наших условиях достичь нельзя, поэтому о росте благосостояния белорусов и речи быть не может.

Другое дело — экономика это вещь достаточно инертная и ее нельзя взять и остановить сразу, как нельзя остановить сразу железнодорожный состав, он все равно по инерции будет двигаться достаточно долго. Поэтому коллапса конечно не будет, голода и карточной системы тоже не будет, но благосостояние будет постепенно снижаться, уровень потребления будет снижаться у людей и так далее.