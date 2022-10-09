СМИ: Состояние здоровья патриарха РПЦ Гундяева резко ухудшилось 38 9.10.2022, 11:59

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О его болезни стало известно еще 30 сентября.

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл Гундяев, призывавший россиян к войне против Украины, предварительно, находится в тяжелом состоянии.

Такими сведениями поделился влиятельный российский анонимный Telegram-канал «Генерал СВР», ссылаясь на информированные источники в Кремле. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

О том, что Гундяев заболел коронавирусом COVID-19, стало известно еще 30 сентября. Об этом сообщила РПЦ, отметив, что у патриарха «выраженные симптомы», требующие «постельного режима и изоляции».

«Генерал СВР» уверяет, что диктатору РФ Владимиру Путину доложили о резком ухудшении здоровья главы РПЦ. «Есть большая вероятность, что уже в ближайшее время митрополит Тихон (Жора Шевкунов) станет патриархом», - пишет ресурс. По его данным, этот вопрос активно обсуждает ФСБ и российский Совбез.

Кроме того, по данным Telegram-канала, смерть Гундяева может сыграть на руку Кремлю. Она отвлечет российский народ от неудач на фронте и позволит запустить транзит власти. Начнется этот процесс, по данным ресурса, с назначения Путиным нового премьер-министра к Новому году. Этот персонаж, как ожидается, в будущем и станет преемником диктатора.

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