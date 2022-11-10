В Беларуси будут по-новому выдавать аттестаты и дипломы

В Беларуси будут по-новому выдавать аттестаты и дипломы1
- 10.11.2022, 11:47
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У школьников станут оценивать не только успеваемость, но и поведение.
В Беларуси утверждены новые образцы аттестатов, дипломов, свидетельств и других документов об образовании и обучении. Среди прочего в школьных аттестатах появятся новые графы. Соответствующее постановление Минобразования № 274 опубликовано на Национальном правовом портале.
Всего утверждены 65 образцов различных документов, подтверждающих получение образования, в том числе не только аттестаты, свидетельства и дипломы, но и по одному образцу справки, удостоверения и сертификата. По сравнению с прошлым постановлением количество образцов выросло на 11 за счет большего разнообразия вариантов дипломов магистра.
Есть и другие изменения. Так, в аттестате об общем базовом образовании в перечне предметов «Черчение» будет заменено на «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». Кроме того, появятся дополнительные графы «Поведение» и «Средний балл свидетельства».
В аттестат об общем среднем образовании, кроме «Поведения», добавят «Трудовое обучение».
Другие новшества касаются выпускников вузов. К примеру, теперь вместо диплома о высшем образовании выдается диплом бакалавра. Название «диплом магистра» осталось без изменений.
Если ранее иностранные граждане могли получить документы об образовании на английском, французском и испанском языках, то теперь остался лишь английский.
Прежнее постановление Минобразования от 27 июля 2022 года № 194, которым ранее устанавливались образцы документов об образовании, теперь утрачивает свою силу. Тем не менее, учреждениям, имеющим право выдавать дипломы, аттестаты, свидетельства и так далее в сфере образования, разрешено и далее использовать бланки старого образца. В том числе:
бланки документов об образовании (приложений к ним), подтверждающие получение высшего образования, при выдаче обучающимся, зачисленным до 1 сентября 2022 года, — до 1 января 2029 года;
бланки справки об обучении при подтверждении освоения содержания образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии — до 1 января 2023 года;
другие бланки документов об образовании или обучении — до их полного использования.