В Беларуси будут по-новому выдавать аттестаты и дипломы 1 10.11.2022, 11:47

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У школьников станут оценивать не только успеваемость, но и поведение.

В Беларуси утверждены новые образцы аттестатов, дипломов, свидетельств и других документов об образовании и обучении. Среди прочего в школьных аттестатах появятся новые графы. Соответствующее постановление Минобразования № 274 опубликовано на Национальном правовом портале.

Всего утверждены 65 образцов различных документов, подтверждающих получение образования, в том числе не только аттестаты, свидетельства и дипломы, но и по одному образцу справки, удостоверения и сертификата. По сравнению с прошлым постановлением количество образцов выросло на 11 за счет большего разнообразия вариантов дипломов магистра.

Есть и другие изменения. Так, в аттестате об общем базовом образовании в перечне предметов «Черчение» будет заменено на «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». Кроме того, появятся дополнительные графы «Поведение» и «Средний балл свидетельства».

В аттестат об общем среднем образовании, кроме «Поведения», добавят «Трудовое обучение».

Другие новшества касаются выпускников вузов. К примеру, теперь вместо диплома о высшем образовании выдается диплом бакалавра. Название «диплом магистра» осталось без изменений.

Если ранее иностранные граждане могли получить документы об образовании на английском, французском и испанском языках, то теперь остался лишь английский.

Прежнее постановление Минобразования от 27 июля 2022 года № 194, которым ранее устанавливались образцы документов об образовании, теперь утрачивает свою силу. Тем не менее, учреждениям, имеющим право выдавать дипломы, аттестаты, свидетельства и так далее в сфере образования, разрешено и далее использовать бланки старого образца. В том числе:

бланки документов об образовании (приложений к ним), подтверждающие получение высшего образования, при выдаче обучающимся, зачисленным до 1 сентября 2022 года, — до 1 января 2029 года;

бланки справки об обучении при подтверждении освоения содержания образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии — до 1 января 2023 года;

другие бланки документов об образовании или обучении — до их полного использования.

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