Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области

Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области3
- 10.11.2022, 22:28
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Село расположено на берегу Днепра в двадцати километрах к северу от Берислава.
Подразделения вооруженных сил Украины вошли в село Мыловое Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спецподразделения «Карлсон».
«Село Мыловое пройдено. Следуем в Новокаиры! Дальше больше», - говорится в сообщении на странице подразделения.
Село Миловое расположено на берегу Днепра в двадцати километрах к северу от Берислава. Новокаиры – это соседнее село в южном направлении.