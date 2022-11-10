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Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области

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  • 10.11.2022, 22:28
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Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области

Село расположено на берегу Днепра в двадцати километрах к северу от Берислава.

Подразделения вооруженных сил Украины вошли в село Мыловое Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спецподразделения «Карлсон».

«Село Мыловое пройдено. Следуем в Новокаиры! Дальше больше», - говорится в сообщении на странице подразделения.

Село Миловое расположено на берегу Днепра в двадцати километрах к северу от Берислава. Новокаиры – это соседнее село в южном направлении.

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