Советник Байдена: Херсон - выдающаяся победа Украины 2 12.11.2022, 9:15

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Это еще не конец войны, но важный момент.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан назвал освобождение Херсона «выдающейся победой» Украины.

Как цитирует его слова Bloomberg, Салливан вместе с тем не смог подтвердить утверждение России об окончательном выводе войск с правобережья Херсонской области.

«Похоже, русские выполнили этот вывод. И действительно похоже, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, когда единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне, теперь снова находится под украинским флагом. И это весьма примечательная вещь», - ответил он.

Салливан объяснил, что победа в Херсоне имеет более широкие стратегические последствия: «Потому что возможность вытеснить русских через реку означает, что долгосрочная угроза для таких мест, как Одесса и побережье Черного моря, уменьшается по сравнению с тем, что было раньше».

Он подчеркнул, что это не конец войны, но важный момент. И освобождение Херсона произошло в первую очередь благодаря мастерству ВСУ вместе с западной поддержкой.

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