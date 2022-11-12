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Советник Байдена: Херсон - выдающаяся победа Украины

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  • 12.11.2022, 9:15
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Советник Байдена: Херсон - выдающаяся победа Украины

Это еще не конец войны, но важный момент.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан назвал освобождение Херсона «выдающейся победой» Украины.

Как цитирует его слова Bloomberg, Салливан вместе с тем не смог подтвердить утверждение России об окончательном выводе войск с правобережья Херсонской области.

«Похоже, русские выполнили этот вывод. И действительно похоже, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, когда единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне, теперь снова находится под украинским флагом. И это весьма примечательная вещь», - ответил он.

Салливан объяснил, что победа в Херсоне имеет более широкие стратегические последствия: «Потому что возможность вытеснить русских через реку означает, что долгосрочная угроза для таких мест, как Одесса и побережье Черного моря, уменьшается по сравнению с тем, что было раньше».

Он подчеркнул, что это не конец войны, но важный момент. И освобождение Херсона произошло в первую очередь благодаря мастерству ВСУ вместе с западной поддержкой.

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