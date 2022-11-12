«Я выхожу»: два года назад погиб Роман Бондаренко 11 12.11.2022, 9:31

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История героя «Площади перемен», убитого лукашистами.

Сегодня, 12 ноября, исполняется два года со дня смерти Романа Бондаренко. Мужчину задержали на «Площади перемен» — одном из главных мест белорусского протестного движения после президентских выборов 2020-го. С помощью архивных снимков мы собрали большую фотоисторию о знаменитом дворе на перекрестке улиц Червякова, Каховской и Сморговского тракта, а также трагической судьбе Романа Бондаренко и других людей, связанных с происходившими там событиями.

Сайт zerkalo.io опубликовал фоторепортаж о «Площади перемен» и ее герое.

Фото: TUT.BY

«Площадь перемен» — это инициатива жителей домов, расположенных на перекрестке улиц Червякова, Каховской и Сморговского тракта. В августе 2020 года они собирались по вечерам на детской площадке, чтобы обсудить избирательную кампанию.

Фото: TUT.BY

Главным символом площади перемен стала вентиляционная будка, на стену которой было нанесено изображение звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, прозванных в народе «диджеями перемен». 6 августа на одном из провластных мероприятий в центре Минска они самовольно включили песню «Хочу перемен» группы «Кино».

Фото: TUT.BY

После публикаций в СМИ о дворовой активности на «Площади перемен» коммунальные работники начали периодически закрашивать изображение диджеев. Жители двора раз за разом его отмывали.

Фото: TUT.BY

Первое время изображение «диджеев перемен» и флаги власти пытались уничтожать исключительно силами сотрудников коммунальных служб.

Фото: TUT.BY

Помимо политической активности, по вечерам на «Площади перемен» часто проходили чаепития соседей, культурные мероприятия для детей и взрослых, а также концерты.

Фото: TUT.BY

Концерт лидера группы J:Морс Владимира Пугача на «Площади перемен». Неизвестные люди в балаклавах не дали жителям установить аппаратуру для концерта во дворе, и музыканту пришлось выступать на балконе одного из домов.

Фото: TUT.BY

Степан Латыпов, житель одного из домов на «Площади перемен», защищавший изображение диджеев, был арестован в своей квартире сотрудниками ОМОН после обыска 15 сентября 2020 года. 16 августа 2021 года его приговорили к 8 годам и 6 месяцам строгого режима, а также крупном штрафу, якобы за «организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и неподчинение требованиям представителей власти» и по другим статьям УК. Правозащитники считают преследование Латыпова политически мотивированным.

Фото: TUT.BY

В сентябре уничтожением изображений на вентиляционной будке стали заниматься неизвестные в штатском с масками на лицах при поддержке сотрудников МВД.

Фото: TUT.BY

Первичное изображение «диджеев перемен» на вентиляционной будке было полностью уничтожено. Но это не остановило жителей района. Снимок сделан 30 сентября 2020 года.

Фото: TUT.BY

Появление новых изображений, проекций и активное участие в акциях жителей окрестных домов продолжались, несмотря на периодические облавы ОМОНа во дворе по вечерам.

Фото: TUT.BY

Акция солидарности жителей «Площади перемен» со Степаном Латыповым через месяц после его ареста.

Фото: TUT.BY

11 ноября 2020 года житель одного из домов на «Площади перемен» Роман Бондаренко написал в местном чате «Я выхожу» и пошел во двор, чтобы поговорить с неизвестными, которые приехали, чтобы срезать развешенные жителями бчб-ленточки. После словесной перепалки и потасовки Бондаренко посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Ночью Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами и ушибами. Операция длилась несколько часов, но Романа так и не удалось спасти. Скриншот видеозаписи с моментом нападения на Романа Бондаренко, запись сделана 11 ноября 2020 года.

Фото: TUT.BY

Благодаря расследованиям журналистов и участников инициативы BYPOL известно, что к гибели были причастны силовики, а также, вероятно, люди из ближайшего окружения Александра Лукашенко, которые в то время регулярно устраивали «рейды» по минским дворам, зачищая их от протестной символики и охотясь на тех, кто ее размещает. В группе людей, которые 11 ноября были на «Площади перемен», опознали Дмитрия Баскова (на фото) и его друга Дмитрия Шакуты. Также были опубликованы записи разговоров Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с обсуждением подобных рейдов в другие даты (то, что голоса принадлежат именно этим людям, установило заказанное порталом TUT.BY в России фоноскопическое исследование). Участники BYPOL позже опубликовали данные о биллингах мобильных телефонов, которые подтвердили, что Басков и Шакута, а также несколько силовиков были в районе «Площади перемен» вечером 11 ноября. Скриншот видеозаписи с моментом нападения на Романа Бондаренко, запись сделана 11 ноября 2020 года.

Фото: TUT.BY

19 ноября 2020 года в Минске были задержаны журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин. Их обвинили в разглашении медицинской тайны и завели уголовное дело. Борисевич опубликовала медицинские сведения, которые опровергали версию, озвученную Александром Лукашенко, о том, что Бондаренко в день своей гибели якобы был пьян. 2 марта 2021 года журналистку приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин, доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин. Снимок сделан 20 марта 2021 года.

Фото: Reuters

Стихийная акция памяти Романа Бондаренко на «Площади перемен» в день его гибели. Снимок сделан 12 ноября 2020 года.

Фото: TUT.BY

Горы цветов у вентиляционной будки на «Площади перемен» на третий день после гибели Романа Бондаренко.

Фото: TUT.BY

15 ноября 2020 года прошла акция «Марш смелых», посвященная памяти Романа Бондаренко. Силовики окружили людей на «Площади перемен», а затем разогнали их. По некоторым подсчетам, тогда сотрудники МВД задержали свыше 1100 человек. После разгона акции власти уничтожили стихийный мемориал во дворе «Площади перемен», а сотрудники МВД устроили облаву на людей, укрывавшихся в домах возле площади. Снимок сделан 15 ноября 2020 года.

Фото: TUT.BY

Во время разгона акции памяти Романа Бондаренко были задержаны журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова. После отбытия административного ареста им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». 18 февраля 2021 года суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима для каждой. 3 сентября 2022-го из гомельской женской колонии № 4 на свободу вышла Дарья Чульцова. Екатерине Андреевой было предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 356 УК «Измена государству», после чего ее осудили на 8 лет и 3 месяца колонии в условиях усиленного режима. Журналистка признана политзаключенной. Снимок сделан 9 февраля 2021 года.

Фото: TUT.BY

Несмотря на давление на жителей «Площади перемен», изображение с «диджеями перемен» время от времени вновь появляется на вентиляционной будке.

Фото: TUT.BY

17 сентября 2021 года Генпрокуратура приостановила расследование дела о гибели Романа Бондаренко. Причина — «неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Ответственности за смерть мужчины так никто и не понес, несмотря на обещания Лукашенко «честно и объективно» расследовать его дело.

Фото: TUT.BY

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