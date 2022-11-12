«Я выхожу»: два года назад погиб Роман Бондаренко

«Я выхожу»: два года назад погиб Роман Бондаренко11
- 12.11.2022, 9:31
- 4,542
История героя «Площади перемен», убитого лукашистами.
Сегодня, 12 ноября, исполняется два года со дня смерти Романа Бондаренко. Мужчину задержали на «Площади перемен» — одном из главных мест белорусского протестного движения после президентских выборов 2020-го. С помощью архивных снимков мы собрали большую фотоисторию о знаменитом дворе на перекрестке улиц Червякова, Каховской и Сморговского тракта, а также трагической судьбе Романа Бондаренко и других людей, связанных с происходившими там событиями.
Сайт zerkalo.io опубликовал фоторепортаж о «Площади перемен» и ее герое.
«Площадь перемен» — это инициатива жителей домов, расположенных на перекрестке улиц Червякова, Каховской и Сморговского тракта. В августе 2020 года они собирались по вечерам на детской площадке, чтобы обсудить избирательную кампанию.
Главным символом площади перемен стала вентиляционная будка, на стену которой было нанесено изображение звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, прозванных в народе «диджеями перемен». 6 августа на одном из провластных мероприятий в центре Минска они самовольно включили песню «Хочу перемен» группы «Кино».
После публикаций в СМИ о дворовой активности на «Площади перемен» коммунальные работники начали периодически закрашивать изображение диджеев. Жители двора раз за разом его отмывали.
Первое время изображение «диджеев перемен» и флаги власти пытались уничтожать исключительно силами сотрудников коммунальных служб.
Помимо политической активности, по вечерам на «Площади перемен» часто проходили чаепития соседей, культурные мероприятия для детей и взрослых, а также концерты.
Концерт лидера группы J:Морс Владимира Пугача на «Площади перемен». Неизвестные люди в балаклавах не дали жителям установить аппаратуру для концерта во дворе, и музыканту пришлось выступать на балконе одного из домов.
Степан Латыпов, житель одного из домов на «Площади перемен», защищавший изображение диджеев, был арестован в своей квартире сотрудниками ОМОН после обыска 15 сентября 2020 года. 16 августа 2021 года его приговорили к 8 годам и 6 месяцам строгого режима, а также крупном штрафу, якобы за «организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и неподчинение требованиям представителей власти» и по другим статьям УК. Правозащитники считают преследование Латыпова политически мотивированным.
В сентябре уничтожением изображений на вентиляционной будке стали заниматься неизвестные в штатском с масками на лицах при поддержке сотрудников МВД.
Первичное изображение «диджеев перемен» на вентиляционной будке было полностью уничтожено. Но это не остановило жителей района. Снимок сделан 30 сентября 2020 года.
Появление новых изображений, проекций и активное участие в акциях жителей окрестных домов продолжались, несмотря на периодические облавы ОМОНа во дворе по вечерам.
Акция солидарности жителей «Площади перемен» со Степаном Латыповым через месяц после его ареста.
11 ноября 2020 года житель одного из домов на «Площади перемен» Роман Бондаренко написал в местном чате «Я выхожу» и пошел во двор, чтобы поговорить с неизвестными, которые приехали, чтобы срезать развешенные жителями бчб-ленточки. После словесной перепалки и потасовки Бондаренко посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Ночью Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами и ушибами. Операция длилась несколько часов, но Романа так и не удалось спасти. Скриншот видеозаписи с моментом нападения на Романа Бондаренко, запись сделана 11 ноября 2020 года.
Благодаря расследованиям журналистов и участников инициативы BYPOL известно, что к гибели были причастны силовики, а также, вероятно, люди из ближайшего окружения Александра Лукашенко, которые в то время регулярно устраивали «рейды» по минским дворам, зачищая их от протестной символики и охотясь на тех, кто ее размещает. В группе людей, которые 11 ноября были на «Площади перемен», опознали Дмитрия Баскова (на фото) и его друга Дмитрия Шакуты. Также были опубликованы записи разговоров Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с обсуждением подобных рейдов в другие даты (то, что голоса принадлежат именно этим людям, установило заказанное порталом TUT.BY в России фоноскопическое исследование). Участники BYPOL позже опубликовали данные о биллингах мобильных телефонов, которые подтвердили, что Басков и Шакута, а также несколько силовиков были в районе «Площади перемен» вечером 11 ноября. Скриншот видеозаписи с моментом нападения на Романа Бондаренко, запись сделана 11 ноября 2020 года.
19 ноября 2020 года в Минске были задержаны журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин. Их обвинили в разглашении медицинской тайны и завели уголовное дело. Борисевич опубликовала медицинские сведения, которые опровергали версию, озвученную Александром Лукашенко, о том, что Бондаренко в день своей гибели якобы был пьян. 2 марта 2021 года журналистку приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин, доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин. Снимок сделан 20 марта 2021 года.
Стихийная акция памяти Романа Бондаренко на «Площади перемен» в день его гибели. Снимок сделан 12 ноября 2020 года.
Горы цветов у вентиляционной будки на «Площади перемен» на третий день после гибели Романа Бондаренко.
15 ноября 2020 года прошла акция «Марш смелых», посвященная памяти Романа Бондаренко. Силовики окружили людей на «Площади перемен», а затем разогнали их. По некоторым подсчетам, тогда сотрудники МВД задержали свыше 1100 человек. После разгона акции власти уничтожили стихийный мемориал во дворе «Площади перемен», а сотрудники МВД устроили облаву на людей, укрывавшихся в домах возле площади. Снимок сделан 15 ноября 2020 года.
Во время разгона акции памяти Романа Бондаренко были задержаны журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова. После отбытия административного ареста им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». 18 февраля 2021 года суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима для каждой. 3 сентября 2022-го из гомельской женской колонии № 4 на свободу вышла Дарья Чульцова. Екатерине Андреевой было предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 356 УК «Измена государству», после чего ее осудили на 8 лет и 3 месяца колонии в условиях усиленного режима. Журналистка признана политзаключенной. Снимок сделан 9 февраля 2021 года.
Несмотря на давление на жителей «Площади перемен», изображение с «диджеями перемен» время от времени вновь появляется на вентиляционной будке.
17 сентября 2021 года Генпрокуратура приостановила расследование дела о гибели Романа Бондаренко. Причина — «неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Ответственности за смерть мужчины так никто и не понес, несмотря на обещания Лукашенко «честно и объективно» расследовать его дело.