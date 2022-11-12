В освобожденном Херсоне вспыхнул пожар 1 12.11.2022, 9:48

9,120

В поджоге подозревают российских диверсантов.

Вечером 11 ноября в деоккупированном Херсоне начался пожар.

Информация обнародована в ряде местных пабликов.

Первые сообщения о пожаре появились в сети около 20:20. На видео, опубликованном с места происшествия, видно, как языки пламени вырываются из окон 2-3 этажа здания.

Когда камера несколько разворачивается, то видно, что пожарных машин или озабоченных прохожих нет - улица полностью пуста.

В сообщении отмечается, что пожар произошел в здании Херсонского следственного изолятора. СИЗО расположено в центре города возле стадиона «Кристалл» в 670 м от Днепра.

В комментариях к сообщению предполагают, что пожар может быть следствием поджога: якобы оккупанты, перед отступлением, пытались скрыть доказательства своих преступлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».