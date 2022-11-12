В освобожденном Херсоне вспыхнул пожар

В освобожденном Херсоне вспыхнул пожар1
- 12.11.2022, 9:48
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В поджоге подозревают российских диверсантов.
Вечером 11 ноября в деоккупированном Херсоне начался пожар.
Информация обнародована в ряде местных пабликов.
Первые сообщения о пожаре появились в сети около 20:20. На видео, опубликованном с места происшествия, видно, как языки пламени вырываются из окон 2-3 этажа здания.
Когда камера несколько разворачивается, то видно, что пожарных машин или озабоченных прохожих нет - улица полностью пуста.
В сообщении отмечается, что пожар произошел в здании Херсонского следственного изолятора. СИЗО расположено в центре города возле стадиона «Кристалл» в 670 м от Днепра.
В комментариях к сообщению предполагают, что пожар может быть следствием поджога: якобы оккупанты, перед отступлением, пытались скрыть доказательства своих преступлений.