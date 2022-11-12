Колонна украинской армии идет победным маршем по улицам Херсона 6 12.11.2022, 10:08

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Появились первые видео ВСУ из освобожденного города.

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, как одно из подразделений идет по херсонской улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как херсонцы встречают бойцов цветами и украинскими флагами.

Ранее были опубликованы первые видео того, как украинские подразделения вошли в Херсон.

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На одном из них украинские воины устанавливают желто-голубой флаг на главном управлении Национальной полиции в Херсонской области.

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