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Колонна украинской армии идет победным маршем по улицам Херсона

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  • 12.11.2022, 10:08
  • 8,666
Колонна украинской армии идет победным маршем по улицам Херсона

Появились первые видео ВСУ из освобожденного города.

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, как одно из подразделений идет по херсонской улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как херсонцы встречают бойцов цветами и украинскими флагами.

Ранее были опубликованы первые видео того, как украинские подразделения вошли в Херсон.

На одном из них украинские воины устанавливают желто-голубой флаг на главном управлении Национальной полиции в Херсонской области.

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