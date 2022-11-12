Украинские бойцы окружили и взяли в плен колонну армии РФ под Херсоном 1 12.11.2022, 15:02

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Российские солдаты вывесили белые флаги после удара по первой машине.

Минобороны РФ 11 ноября отчиталось о якобы полном выводе своих войск на левый берег Днепра на Херсонщине «без потерь». Эта информация выглядит очень сомнительно. Появляется все больше кадров, опровергающих это заявление.

Так, ВСУ сняли на видео момент окружения крупной российской военной колонны на Юге. Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Видео снял боец ВСУ, участвовавший в операции. Судя по кадрам, оккупанты попали в окружение. После того как машина во главе колонны была разбита, российские солдаты не стали геройствовать. Они быстро вывесили белые флаги и сдались в плен.

«Кто говорил, что русские не сдаются? Три «брони» (бронемашины - ред.), две грузовых машины и джип. Подъехали вот наши, сдаются», - прокомментировал военный происходящее.

Отметим, что в пятницу, 11 ноября, Силы обороны Украины одержали очень важную победу в войне. Был освобожден Херсон и все правобережье Херсонской области. Российские войска не смогли удержать эти территории и обратились в бегство.

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