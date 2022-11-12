Жители Херсона со слезами радости встретили украинскую Нацполицию 12.11.2022, 16:30

Как живет город после деоккупации.

11 ноября Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. 12 ноября в город возвращается Нацполиция. Там россияне оставили после себя страшный беспорядок.

Как пишет «Униан», проект «Український свідок» опубликовал кадры из деоккупированного Херсона. На нем — подразделение ТОР Управления полиции Херсонской области, которое заезжает в город со стороны Чернобаевки.

- Здесь были фугасы, все было заминировано. Но теперь можно заезжать, — сообщает украинский полицейский с позывным «Семпай».

Представителей украинский Нацполиции приветствуют местные жители, которые плачут от радости: они ждали, пока украинский флаг снова будет развеваться над городом. Полицейские деблокируют здание управления Нацполиции, срывая с него надпись «Управление ГИБДД в Херсонской области».

Россияне оставили в городе немало граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где - трехколорные тряпки. Одна из местных жительниц рассказывает, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин.

Теперь украинская Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия. В частности будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.

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