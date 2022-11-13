Эксперт: Судьба России будет решаться мировыми лидерами на G20 13.11.2022, 4:00

1,546

Путин сам загнал себя в такую ситуацию.

Писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что судьба России будет решаться мировыми лидерами на G20, пишет «Униан».

Он отметил, что президент РФ Путин отправляет вместо себя главу МЗС Сергея Лаврова, которого не допустят к обсуждению за одним столом с главами государств.

- Можно ли обсуждать Россию без России? Уже можно. Россия сама вывела себя из игры дипломатически. В том числе таким простым решением как то, что Путин не едет на G20. Он не едет, и что мы теперь не будем их обсуждать на G20? Будем. Туда поедет Лавров. А Лаврова пустят за один стол с Байденом, Си и Шольцем? Не пустят, он человек низкой должности, - отметил он.

По мнению Шейтельмана, именно на G20 будет обсуждаться и формироваться концепция будущего мира.

- Вопрос ведь не «Что делать с Украиной?». Украина должна победить, восстановить территориальную целостность, потом вступить в Евросоюз. А что делать с Россией, у которой ядерное оружие? Просто сказать: «Выйдите из Украины и все нормально»? Нет, так не годится. Вот тут начинается обсуждение, - объяснил политтехнолог.

Он добавил, что война не закончится, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины

- США и Евросоюз не хотят победы без Крыма. И США, и Евросоюз понимают, что победа без Крыма - не победа, а всего лишь передышка перед новым этапом войны. Пока не будет полностью восстановлена целостность Украины - это будет означать, что война не закончена, - сказал эксперт.

Шейтельман отметил, что президенту США Байдену также не нужна пауза в войне, поскольку он хочет прийти к американским выборам с победой Украины в войне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».