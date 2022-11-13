Российских оккупантов снова разгромили под Павловкой 13.11.2022, 10:47

8,500

ВСУ устроили доя идущих в атаку военных РФ «настоящий ад».

Павловка держится: Генштаб ВСУ сообщил об отражении атаки на село, объявленное оккупантами своим Павловка, о взятии которой рассказывала российская пропаганда, остается под контролем ВСУ.

На Угледарском направлении, что в Донецкой области, крайне напряженная обстановка. Россияне не оставляют попыток захватить село Павловку, которое поспешили объявить уже взятым.

Утром 13 ноября Генштаб ВСУ в своей сводке в Facebook подтвердил информацию, что Павловка остается под контролем украинских сил.

О взятии Павловки оккупанты запустили слух 10 ноября в попытке перекрыть бегство своих войск из Херсона и всего правобережья Херсонской области.

Однако успехи россиян на Угледарском направлении оказались «сильно преувеличены».

Вечером 12 ноября в Telegram об этом сообщил военкор Богдан Мирошников. «В Павловке оккупанты получают на орехи. Там настоящий ад. Враг продолжает забрасывать «мясом». Но почти за две недели массированных атак враг не смог полностью захватить небольшое село. ВСУ держат оборону», - написал журналист. Утром эту информацию фактически подтвердил Генштаб. В сводке был перечислены участки фронта, где российская армия попыталась атаковать и была отбита. Среди них оказалась и Павловка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».