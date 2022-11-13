Теракт в Стамбуле совершила женщина 2 13.11.2022, 21:54

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фото: getty images

Погибли шесть человек, 81 — ранены.

По предварительным данным, взрыв в центре Стамбула путем подрыва бомбы произвела женщина. В результате теракта шесть человек погибли, 81 - ранены.

Об этом с места происшествия сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает «Укринформ».

«Сейчас по нашим оценкам, террористический акт в результате подрыва бомбы совершил нападавший, который, как мы считаем, был женщиной. Мы потеряли шесть человек, четверо из которых - на месте происшествия. Есть 81 раненый, двое из них в тяжелом состоянии», - сказал Фуат Октай.

Вице-президент Турции подчеркнул, что все причастные к взрыву будут привлечены к ответственности.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр юстиции Бекир Боздаг также прибыли в Стамбул в срочном порядке.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг объявил, что главная прокуратура Стамбула назначила восемь прокуроров и двух заместителей главного прокурора для расследования взрыва по проспекту Истикляль.

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