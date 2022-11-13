Белоруса задержали за «дискредитацию» российской армии 13.11.2022, 22:15

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Его задержали в РФ.

Гражданина Беларуси задержали в Ростовской области РФ за критику российской армии и войны с Украиной, сообщает российское ИА «Дон 24» со ссылкой на источник в силовых структурах.

33-летний житель белорусского города Новые Докторовичи Копыльского района доставлен в центр временного содержания иностранцев при МВД РФ в Новочеркасске. Такое решение принял городской суд. Затем наш соотечественник будет депортирован из России.

«Ранее белорус отбыл наказание в одном из исправительных учреждений региона. В октябре 2022 года донской ГУФСИН принял решение запретить мужчине въезд в Россию сроком на три года», – рассказал источник.

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