Израиль атаковал военную авиабазу в Сирии, которую использовала Россия 1 14.11.2022, 7:59

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В сторону цели с израильских истребителей было запущено четыре ракеты.

Израиль нанес ракетный удар по крупной сирийской авиабазе Шайрат, которую использовали иранские и российские военные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиа Сирии.

В результате удара по аэродрому двое военных погибли, трое ранены, сообщает сирийское информагентство SANA. Военные источники утверждают, что атакованная авиабаза недавно использовалась военными Ирана.

Один военный источник агентства, не уполномоченный делать публичные заявления, говорит, что удары были нацелены на взлетно-посадочную полосу на авиационной базе, расположенной на юго-востоке от города Хомс.

Также источники в силовых структурах сообщают, что Россия, сохраняющая военное пристутствие в Сирии, размещает войска рядом с авиабазой Шайрат и использует этот объект.

В сторону цели с израильских истребителей было запущено четыре ракеты.

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