В Беларуси начинают серийную модернизацию танков Т-72БМЭ

В Беларуси начинают серийную модернизацию танков Т-72БМЭ4
- 14.11.2022, 8:30
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Уже со следующего года.
Стало известно, что Беларусь начнет серийную модернизацию танков Т-72БМЭ уже с 2023 года. Об этом глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус рассказал в эфире госТВ.
Председатель Госкомвоенпрома заявил о существовании ряда экономически выгодных проектов по модернизации военной техники, в том числе, и той, которая «исторически стоит на вооружении».
Он назвал успешным, например, проект по модернизации танка Т-72БМЭ и сказал, что на данный момент заканчиваются его испытания.