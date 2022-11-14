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В Беларуси начинают серийную модернизацию танков Т-72БМЭ

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  • 14.11.2022, 8:30
  • 2,040
В Беларуси начинают серийную модернизацию танков Т-72БМЭ

Уже со следующего года.

Стало известно, что Беларусь начнет серийную модернизацию танков Т-72БМЭ уже с 2023 года. Об этом глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус рассказал в эфире госТВ.

Председатель Госкомвоенпрома заявил о существовании ряда экономически выгодных проектов по модернизации военной техники, в том числе, и той, которая «исторически стоит на вооружении».

Он назвал успешным, например, проект по модернизации танка Т-72БМЭ и сказал, что на данный момент заканчиваются его испытания.

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