Российский Карфаген должен быть разрушен 13 Альфред Кох

14.11.2022, 10:26

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Альфред Кох

До основания.

Вот и закончился двести шестьдесят третий день войны. На фронте пока все без перемен, хотя в некоторых местах горячо. Есть информация, что на восточной (!) стороне Днепровского залива, на Кинбурнской косе высадился украинский десант. Дальше сообщения разняться: российские СМИ пишут, что десант уничтожен, а украинские телеграм-каналы, что напротив - дошел до села Геройское и там закрепился. Думаю, завтра будет более подробная информация.

Сегодня меня растрогало до слез милое и искреннее выступление гражданки Скабеевой, которая в прямом эфире России-1 заявила буквально следующее: «Никто не готовился в такой войне, никто не рассчитывал на такую большую войну, мировую! Никто не исходил из того, что все пятьдесят стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны…»

Мне даже ее в какой-то момент жалко стало. Ну как же вот так можно, не краснея, говорить такие обезоруживающе позорные вещи. И, я так понимаю, она даже не испытывает никакого дискомфорта от того, что вот так запросто об этом говорит. В ее вселенной нет места для таких категорий как приличия и стыд. Это просто удивительно насколько нравственно стерильны путинские пропагандисты.

Я отнюдь не претендую на святость. Но я не понимаю как можно вот так запросто говорить: «Я хотел отжать у первоклашки телефон, и все вроде шло как по нотам, а потом вдруг раз - он меня финкой ударил. А потом еще подскочили его три старших брата и давай меня метелить. Вот, видишь: всю морду разбили, и еще два ребра сломали. И от финки - видишь шрам? Пять швов наложили! Хорошо не в печень… А то бы совсем каюк мне был. Ничо так сходил за телефончиком по легкому, да? Я же не исходил из того, что все три брата, извиняюсь за жаргон, впишутся за него. И сила у меня небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные драки…»

И все это говорится на чистом глазу. Как будто речь идет о рыбалке или походе в магазин. Представляешь, пошел на рыбалку и не подрасчитал: попался огромный сом - сто килограмм, я его не смог удержать и он унес всю снасть… Или: пошла в магазин, а там такое пальтишко продавалось - загляденье! А у меня в кошельке три рубля, а карты они не берут. Пока побежала домой, вернулась - уже продано. Ну не суки: я же просила оставить… То есть ограбить ребенка это у них действие в ряду таких же рутинных и обычных дел как поход в библиотеку или ресторан.

Ау, ребята! Вы напали на суверенную страну, которая вам ничего плохого не сделала. Вы просто решили по легкому забрать у нее территорию. Вы рассчитывали, что все испугаются и бросят ее вам на съедение. И у вас по поводу ваших мотивов нет никакого дискомфорта. А дискомфорт у вас только по поводу того, что вы не «не подрасчитали» и за нее, извиняюсь за жаргон, вписались. И вписались те, кто вам оказался не по зубам.

То есть Скабеева по сути дела прямым текстом заявляет: «Ах, как бы я знала, что получу по зубам - я бы не пошла грабить. Сидела бы дома и смотрел телик». То есть грабеж с перспективой безнаказанности ее не смущает? В таком случае никаких внутренних преград к грабежу у нее нет? А если по ходу «дела» жертву придется убить - тоже без проблем? Главное - чтобы не загребли? Похоже, что так…

И она говорит это таким простецким и понятным тоном потому, что она не сомневается: то, что она говорит, разделяется подавляющей частью ее аудитории: «Да, правильно. Кабы мы знали, мы б не начали. Верно баба говорит. Кто ж мог предположить? Ишь их сколько набежало… Куды там - грабить? Тут уж надо ноги уносить… Не повезло в этот раз. Не подфартило.»

И Скабеева, и зритель по другую сторону экрана живут в одной этической системе. И это воровская система «понятий». Вся уголовная Россия выплеснулась из тюрем и зон и стала мейнстримом. И якобы «правоохранители» в лице любимых путинских кэгэбэшников и ментов демонстрируют полное согласие с этой системой, и вполне органично в ней существуют. Какое право они охраняют? Какие законы? Какую безопасность и покой граждан Великой России? Побойтесь Бога! О чем вы…

Они живут по понятиям. Работать - грех. Воровать - доблесть. Семьи у вора нет. Так, марухи без обязательств. Можно, конечно, случайно замастырить спиногрызов от какой-то лохини. И она даже будет думать, что у вас семья. Но вор - вольный бродяга. Встал и ушел. Пусть сама ростит своих ублюдков. Гоп-стоп, мокруха, украл - выпил, взлет - падение… Пока фартит - бери от жизни все: деньги, власть, что сможешь. Силу - уважай, слабого - бей. Церкви помогай: пусть за тебя молятся божьи люди. Они что-то там бормочут - не разобрать. Колдуют, наверное. Чтобы фарт был, надо чтобы правильно колдовали…

И вся страна говорит: да, это нормально, так победим… Нет больше мужиков и блатных, все теперь блатные. Все приняли воровской закон. И в России не осталось мужиков. Все подались в разбойники. Даже бабы. Вон на Скабееву посмотрите: чтит воровской закон, как по писанному шпарит. Пора короновать…

И апофеозом всего этого нравственного провала целой нации явилось сегодняшнее видео с казнью кувалдой по голове. Нельзя сказать, что это стало сюрпризом для публики. Несколько лет назад по сети уже гулял ролик, как эти самые пригожинские вагнеровцы долго убивали какого-то сирийца. Они рубили ему руки саперной лопаткой, ломали ноги кувалдой, кричали «ломай позвонки», отрезали голову, повесили труп за ноги, облили бензином и подожгли, сопровождая это комментариями про «жареные ребрышки».

Пригожин гордо прокомментировал это действо с кувалдой фразой «Собаке - собачья смерть» и назвал казнь «справедливой». И ничего не случилось. Никакой Бастрыкин не назначил никакой проверки, никакой прокурор на заинтересовался этим публичным убийством, никакой Песков и никакой Путин ничуть не ужаснулись. Теперь такие правила. Теперь вот так мы будет жить, малята. Чем не ИГИЛ?

Что вы говорите? Путинская власть крепка как никогда? Значит это он приказал кувалдой по голове? И чтобы под камеры? И чтобы обязательно безнаказанно. Чтобы все знали… Это он, Путин, не сомневайтесь! Иначе бы Бастрыкин не молчал. И если это так (а это так), то я вас поздравляю. Значит вам «повезло» еще меньше, чем украинцам. У них этот кошмар с войной скоро закончится. А в России он только начинается…

Мы все говорили об ужасах сталинщины. О зверствах НКВД, массовых казнях и Гулаге. Но теперь нам предстоит увидеть другой тип кошмара: устройство в России «Государства братвы». С его этикой и эстетикой.

Сталин убивал людей тайно, увозя их подальше, на расстрельные полигоны. Он стеснялся своего кровавого дела. Прятался от людских глаз. Не хотел будоражить простых обывателей. Возможно ему даже было немного стыдно.

Гитлер ограничивал круг исполнителей «окончательного решения». Уводил обреченных на смерть людей за город или создавал айнзацкоманды для массовых экзекуций, которые потом тоже расстреливал. Гитлер прятал места захоронения, скрывал количество жертв. Возможно, ему даже было немного стыдно, что вот так приходится поступать.

Но тут все наоборот: смотрите внимательно! Кувалдой прямо по голове, три раза. Вдребезги! Смотрите не отворачивайтесь. Что? Струсиил? То-то же! Всех кто против нас - порешим. На легкую смерть - не рассчитывайте. Только полная покорность и абсолютное молчание. Нам даже не нужны ваши восторги. Просто завалите свое хлебало. Молча. Скажем идти воевать - пойдете. Скажем убивать детей - будете не то, что убивать, а жрать их сырыми! Даже если это будут ваши собственные дети. Или родители. Не важно. Вы теперь наши рабы. А у нас над вами полная власть. Власть без писаного закона. Мы сами себе закон. Воровской. Подпись - Путин.

Не, ну не прелесть, а? И Скабеева удивляется, что против них воюет аж 50 стран. А по мне, так удивляться надо, что не 150. Это нельзя даже подумать, чтобы оставить Россию в том виде, как оно теперь вышло. Этот Карфаген должен быть разрушен. До основания. Разве это не очевидно? Господи! Ну почему это ещё нужно кому-то объяснять? Ну назовите мне хоть один аргумент против? Хоть один!

После уже «окувалдивания» разве не стало совершенно ясно, что наше дело правое? И что враг должен быть разбит? И что победа должна быть за нами!

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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