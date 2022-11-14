Студентку и инженера в Минске осудили за участие в протестах по второму разу 4 14.11.2022, 14:03

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Дело рассматривала судья Юлия Шут.

В суде Ленинского района Минска 26 октября осудили участников акций протеста в августе 2020-го года в Минске — инженера Матвея Стасюлевича и студентку Анастасию Марвину. Их обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них»), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривала судья Юлия Шут.

В ходе суда выяснилось, что и Матвей, и Анастасия ранее были наказаны по этой же самой статье — ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Суд признал их «виновными» и назначил обоим наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года.

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