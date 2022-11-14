закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Студентку и инженера в Минске осудили за участие в протестах по второму разу

4
  • 14.11.2022, 14:03
  • 2,592
Студентку и инженера в Минске осудили за участие в протестах по второму разу

Дело рассматривала судья Юлия Шут.

В суде Ленинского района Минска 26 октября осудили участников акций протеста в августе 2020-го года в Минске — инженера Матвея Стасюлевича и студентку Анастасию Марвину. Их обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них»), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривала судья Юлия Шут.

В ходе суда выяснилось, что и Матвей, и Анастасия ранее были наказаны по этой же самой статье — ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Суд признал их «виновными» и назначил обоим наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко