Студентку и инженера в Минске осудили за участие в протестах по второму разу

Студентку и инженера в Минске осудили за участие в протестах по второму разу4
- 14.11.2022, 14:03
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Дело рассматривала судья Юлия Шут.
В суде Ленинского района Минска 26 октября осудили участников акций протеста в августе 2020-го года в Минске — инженера Матвея Стасюлевича и студентку Анастасию Марвину. Их обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них»), сообщает правозащитный центр «Вясна».
Дело рассматривала судья Юлия Шут.
В ходе суда выяснилось, что и Матвей, и Анастасия ранее были наказаны по этой же самой статье — ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
Суд признал их «виновными» и назначил обоим наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года.