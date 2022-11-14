Идут обыски у представителей Союза поляков в Беларуси
- 14.11.2022, 14:18
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Лукашисты возбудили уголовное дело против организации.
Происходят обыски у представителей Союза поляков в Беларуси. Об этом сообщил представитель организации Марек Заневский.
«На данный момент идут обыски в квартирах председателя Совета СПБ Ирены Валюсь и вице-президента Ренаты Деменчук. Телефоны активистов не отвечают», — написал он в «Фейсбуке».
Сегодня стало известно, что прокуратура хочет ликвидировать компанию, которая «незаконно осуществляла деятельность Союза поляков».
Также возбуждено уголовное дело по ст. 193-1 УК за «незаконную организацию деятельности общественного объединения и участие в нем».