«Прямая линия» с Путиным может не состояться впервые за 10 лет 2 14.11.2022, 14:29

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Главе Кремля просто нечем хвалиться.

В 2022 году может не состояться традиционная большая пресс-конференция Путина (так называемая «прямая линия» с россиянами).

Подготовку к ежегодной пресс-конференции главы Кремля еще не ведут, сообщает РБК ссылаясь на источники.

По словам собеседников российского агентства, при принятии окончательного решения насчет проведения мероприятия будет учитываться, в частности, ситуация в ходе войны в Украине.

«Ежегодная большая пресс-конференция... Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года», - выяснило агентство.

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