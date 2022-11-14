«Прямая линия» с Путиным может не состояться впервые за 10 лет

«Прямая линия» с Путиным может не состояться впервые за 10 лет2
- 14.11.2022, 14:29
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Главе Кремля просто нечем хвалиться.
В 2022 году может не состояться традиционная большая пресс-конференция Путина (так называемая «прямая линия» с россиянами).
Подготовку к ежегодной пресс-конференции главы Кремля еще не ведут, сообщает РБК ссылаясь на источники.
По словам собеседников российского агентства, при принятии окончательного решения насчет проведения мероприятия будет учитываться, в частности, ситуация в ходе войны в Украине.
«Ежегодная большая пресс-конференция... Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года», - выяснило агентство.