На скорости 130 км/ч: российские оккупанты показали видео своего бегства из Олешек 3 15.11.2022, 9:16

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ВСУ вышли на левый берег Днепра, несмотря на взорванные мосты.

В СМИ появилось очень много информации относительно бегства армии РФ из Олешек, населенного пункта на Херсонщине, который находится уже на левом берегу Днепра.

Самое примечательное, что оккупантам не помогли подрывы мостов через Днепр, так как ВСУ все равно удалось добраться до левого берега.

Вчера, 14 ноября, российские пропагандисты выложили в Сеть 3-минутный ролик, на котором они на скорости под 130 км/ч покидают Олешки и направляются в Крым, информирует Telegram-канал «Supernova+».

Авторы ролика — военкоры, которые утверждают, что украинская артиллерия полностью простреливает как сами Алешки, так и трассу. Еще днем с помощью корректировщиков были нанесены точные удары по оккупантам. Сами военкоры не стали вдаваться в подробности, однако намекнули, что ситуация для них действительно очень плачевная.

В ОК «Юг» подтвердили удары по складам с боеприпасами в Олешках. Не исключено, что удары пришлись и на военную технику врага и даже не штаб. Пропагандисты также заявляют, что украинская артиллерия работает со стороны Чернобаевки.

По ходу движения машины оккупантов можно увидеть практически пустую трассу, пустые блокпосты и уничтоженный вражеский грузовик на дороге.

Херсонские паблики сообщали, что в ночь на 15 ноября было очень «жарко» в районе Голой Пристани, Горностаевки, Лазурного и Каланчака. Также спутниковые снимки показали, что оккупанты перебрасывают всю свою авиацию с Чаплинки на другие аэродромы.

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