Григорий Месежников: Полк Калиновского стал опасностью для Лукашенко 4 15.11.2022, 10:58

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Григорий Месежников

Белорусы смотрят с надеждой на героически воюющих добровольцев.

Как на российское общество повлияет уход из Херсона? Перестают ли россияне верить пропаганде? Почему Лукашенко боится полка Калиновского?

На вопросы Charter97.org отвечает словацкий политолог и президент Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорий Месежников.

— Военное командование РФ объявило об отводе своих войск из Херсона. Это вызвано только военной необходимостью или есть еще и политический подтекст?

— Прежде всего это, конечно, военная необходимость, потому что украинские вооруженные силы делают все для того, чтобы выгнать российских оккупантов, а в течение последних месяцев добиваются значительных успехов. У России другого выхода не было, кроме как попытаться уйти так, чтобы не потерять хотя бы ту часть их вооруженных сил, которые находятся на оккупированной территории.

Но если исходить из того, что Россия всегда все использует в своих целях, то, конечно же, есть там и определенный политический момент. Он заключается в том, что РФ начнет это все представлять как какой-то «жест доброй воли», что «Россия способна договариваться», что это страна, с которой можно достигать каких-то соглашений, перемирия и так далее.

Судя по всему, свой уход с оккупированной части Украины она будет пытаться использовать для того, чтобы нажимать на западные страны, пытаться через них повлиять на позицию Украины, сделать ее более мягкой. Но уверен, что ничего из этого у России не выйдет.

— Все чаще появляются новости о бунтах мобилизованных, их жен и матерей. Начинают ли россияне понимать, что их болванят или еще слишком рано говорить об этом?

— Еще рано об этом говорить. Пока недовольство проявляют только те, кто непосредственно каким-то образом был затронут. Важным показателем было то, сколько россиян бежало за рубеж, когда была объявлена так называемая частичная мобилизация. Они поняли, что они сами оказались под угрозой.

В принципе, большая часть этих людей никаким образом не реагировала на то, что происходило до того, никаких антивоенных действий ими не предпринималось. Когда объявили мобилизацию, люди попытались каким-то образом себя предохранить. Может быть те, кто непосредственно связан с войной — члены семей погибших, раненых, мобилизованных — они сейчас и проявляют недовольство. Однако это недовольство, которое вытекает из их личных интересов, опыта, переживаний. Еще рано говорить о том, что население сейчас будет выступать с какими-то принципиальными антивоенными лозунгами.

— Пригожин и Кадыров хвалят нового командующего Суровикина за вывод войск из Херсона, хотя недавно за выход из Изюма критиковали генерала Лапина. Начинаются ли в РФ какие-то подковерные игры?

— Судя по всему, подковерные игры действительно имеют место, но мне сейчас представляется, что Суровикин больше и Пригожину, и Кадырову подходит по образу своего мышления. Да, он дал приказ на уход, хотя я более чем уверен, что этот приказ на самм деле дал Путин, это не самодеятельность Суровикина или Шойгу. Ими такие решения не принимаются, то есть нужно было согласие верховного главнокомандующего. Так что Суровикина они хвалят, скорее всего, еще и потому, что считают его возможным союзником в каких-то своих личных политических амбициях. А у Пригожина, и у Кадырова есть такие амбиции.

Сейчас нужно следить за тем, что будет происходить, потому что скорее не антивоенные выступления и настроения будут определять судьбу путинского режима, а именно тот факт, что этот режим проигрывает в войне. Поражения становятся для Путина более опасными, нежели какие-то антивоенные настроения общества. Мне кажется, что та часть населения, которая с этой войной согласна, их все-таки больше и они если и будут высказывать какие-то претензии к Путину, то они его будут обвинять прежде всего в проигрыше России.

— Многие украинские эксперты говорят, что после ухода из Херсона РФ будет пробовать повторить наступление на север Украины, в частности — с помощью белорусских войск. Есть ли угроза повторения наступления?

— В данном случае исключить полностью ничего нельзя, потому что этот режим способен на все. Россияне, кстати, сейчас с одной стороны демонстрируют жесты доброй воли, как они говорят, но с другой — обстреливают украинские города, подорвали часть Каховской ГЭС. То есть от них ожидать можно чего угодно.

В этой ситуации Россия каким-то образом может опять пытаться втянуть Беларусь. Мне кажется, что для Лукашенко страшен уже сам факт того, что Россия проигрывает, что Запад не ослабляет поддержку Украины. Он видел, как завершился первый поход российских войск с севера, которые с позором бежали. Но здесь Лукашенко будет думать о своей собственной судьбе. Украина лукашенковскому режиму дает довольно ясные сигналы, что она очень серьезно к этому подойдет и цена будет высокой. Для Лукашенко это будет иметь цену еще и внутриполитическую — удержание его режима. Хоть полностью участия белорусской армии в войне исключить нельзя, все же я думаю, что это маловероятно.

— В Украине сегодня воюют белорусские добровольцы, с которым многие в Беларуси связывают свои надежды. Полк Калиновского обговаривается топовыми белорусскими силовиками и самим Лукашенко. Почему они его так боятся?

— Во-первых, потому что у них будет непосредственный опыт ведения войны, который может быть использован не только против нынешнего российского агрессора.

Белорусский режим по сути опирается на российские штыки. Если в России произойдет ослабление позиций Путина, это ослабит и позиции Лукашенко. В перспективе могут начаться какие-то массовые волнения в Беларуси. Поэтому сейчас эти люди, которые воюют (насколько мне известно, воюют очень умело, эффективно и героически), они по этой причине для Лукашенко опасны. Плюс еще можно предполагать, что те белорусы, которые в массовом порядке ненавидят Лукашенко и его режим, будут видеть в этих людях практическую надежду на то, что когда в Беларуси что-то начнется, то они будут бороться против режима вместе с народом.

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