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Военный комиссариат Витебской области закупает 52 тысячи бланков для мобилизованных

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  • 15.11.2022, 11:48
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Военный комиссариат Витебской области закупает 52 тысячи бланков для мобилизованных

Объявлен тендер.

Военный комиссариат Витебской области проводит закупку бланков предписаний мобилизованных. Сайт Charter97.org обратил внимание, что проводится тендер для закупки 52 тысяч бланков.

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров до 31 декабря.

Отметим, что в Беларуси идет скрытая мобилизация. Военкоматы страны массово рассылают повестки и обзванивают военнообязанных.

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