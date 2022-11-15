В Беларуси изменили правила проезда по платным дорогам 15.11.2022, 16:52

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Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

В Беларуси с 1 января 2023 года электронная виньетка становится единственным способом оплаты проезда по платным дорогам для иностранных автомобилей массой не более 3,5 тонны.

Как рассказали в BelToll, электронная виньетка была введена в декабре 2020 года в качестве альтернативного способа оплаты. Водители могут оформить ее на сайте BelToll и пользоваться виньеткой в течение определенного количества времени вне зависимости от пройденного километража.

При этом на автомобиле не нужно размещать какие-либо дополнительные устройства или опознавательные знаки, так как при проезде под станциями сбора оплаты система автоматически определяет наличие действующей электронной виньетки, сопоставляя номерной знак на автомобиле с данными, предоставленными при ее покупке.

Владельцы автомобилей, которые сейчас пользуются для оплаты проезда по платным дорогам в системе BelToll бортовым устройством, могут сдать оборудование в любом пункте обслуживания клиентов и получить обратно внесенный при его получении депозит и сумму неизрасходованной предоплаты.

Напомним, обязанность оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси распространяется на все транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, которые не зарегистрированы на территории государств-членов Евразийского экономического союза.

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