В Беларуси изменили правила проезда по платным дорогам
- 15.11.2022, 16:52
- 5,952
Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
В Беларуси с 1 января 2023 года электронная виньетка становится единственным способом оплаты проезда по платным дорогам для иностранных автомобилей массой не более 3,5 тонны.
Как рассказали в BelToll, электронная виньетка была введена в декабре 2020 года в качестве альтернативного способа оплаты. Водители могут оформить ее на сайте BelToll и пользоваться виньеткой в течение определенного количества времени вне зависимости от пройденного километража.
При этом на автомобиле не нужно размещать какие-либо дополнительные устройства или опознавательные знаки, так как при проезде под станциями сбора оплаты система автоматически определяет наличие действующей электронной виньетки, сопоставляя номерной знак на автомобиле с данными, предоставленными при ее покупке.
Владельцы автомобилей, которые сейчас пользуются для оплаты проезда по платным дорогам в системе BelToll бортовым устройством, могут сдать оборудование в любом пункте обслуживания клиентов и получить обратно внесенный при его получении депозит и сумму неизрасходованной предоплаты.
Напомним, обязанность оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси распространяется на все транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, которые не зарегистрированы на территории государств-членов Евразийского экономического союза.