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Глава Совбеза РП: Польша обратилась к партнерам о задействовании статьи 4 Договора о НАТО

  • 16.11.2022, 0:34
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Глава Совбеза РП: Польша обратилась к партнерам о задействовании статьи 4 Договора о НАТО

Анджей Дуда провел разговор с генсеком НАТО.

На территории Польши произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, подтвердил во вторник вечером представитель правительства страны, ссылаясь на взрыв в Пшеводове.

Глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера сообщил, что Анджей Дуда провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы было решено провести проверку на предмет статьи 4 Договора о НАТО, передает TVP.

Статья 4 Североатлантического договора предполагают, что стороны будут «консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

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