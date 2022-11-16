Президенты Польши и США провели экстренные телефонные переговоры
- 16.11.2022, 1:00
Тема – падение ракет на территории Польши.
Президент Польши проводит телефонный разговор с президентом США.
Об этом сообщили в канцелярии президента Польши Анджея Дуды.
Напомним, во вторник, 15 ноября, по неподтвержденной информации, две российские ракеты упали на территорию Польши. Два человека погибли.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывал срочное заседание Совета национальной безопасности с членами Комитета по делам национальной безопасности и обороны.
По первым итогам заседания Польша повысила боеготовность войск и не исключает применение 4 статьи НАТО.
Trwa pilna rozmowa Prezydentów @AndrzejDuda i @POTUS @JoeBiden. pic.twitter.com/0p7R4YtZ4G— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022