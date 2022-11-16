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Президенты Польши и США провели экстренные телефонные переговоры

  • 16.11.2022, 1:00
Президенты Польши и США провели экстренные телефонные переговоры
АНДЖЕЙ ДУДА
Фото: PAP

Тема – падение ракет на территории Польши.

Президент Польши проводит телефонный разговор с президентом США.

Об этом сообщили в канцелярии президента Польши Анджея Дуды.

Напомним, во вторник, 15 ноября, по неподтвержденной информации, две российские ракеты упали на территорию Польши. Два человека погибли.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывал срочное заседание Совета национальной безопасности с членами Комитета по делам национальной безопасности и обороны.

По первым итогам заседания Польша повысила боеготовность войск и не исключает применение 4 статьи НАТО.

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