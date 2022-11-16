Министр обороны Польши: В любой момент мы можем рассчитывать на поддержку США 16.11.2022, 8:54

Мариуш Блащак

фото: East News

Глава Пентагона подтвердил «железное обязательство» защищать Польшу.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином после ракетной атаки на населенный пункт Пшеводув в Люблинском воеводстве, сообщает TVP.

«Я провел переговоры с главой Пентагона. Я слышал заверения, что в любой момент мы можем рассчитывать на поддержку США. Мы также повышаем уровень готовности некоторых воинских частей», - написал в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Министр обороны США Ллойд Остин, в свою очередь, заявил, что заверил польского министра в «железном обязательстве» США защищать Польшу и готовности помочь в расследовании удара ракеты по Пшеводуву.

Как сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, оба министра обсудили «текущую ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО, включая сообщения о ракетном ударе на польской территории».

«Министр Остин заверил министра Блащака в железном обязательстве Соединенных Штатов Америки защищать Польшу и готовности Министерства обороны помочь Польше в расследовании инцидента», – говорится в заявлении Райдера.

В среду Блащак и Остин вновь проведут переговоры в рамках виртуальной встречи контактной группы по обороне Украины с участием министров 50 стран, поддерживающих Украину.

Напомним, что во вторник, 15 ноября, в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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