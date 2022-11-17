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Премьер Канады: Ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на России

  • 17.11.2022, 8:20
Премьер Канады: Ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на России
Джастин Трюдо

Кремль виновен прямо или косвенно.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркивает, что ответственность за попадание ракеты на село в Польше и гибель двух граждан в результате взрыва лежит на Российской Федерации.

Об этом сообщает CTV News.

В то же время глава канадского правительства заявил журналистам в кулуарах «G20» на Бали (Индонезия) о необходимости провести надлежащее расследование инцидента и собрать факты, чтобы «точно подтвердить, что произошло».

«Абсолютно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность - Россия несет ответственность за то, что произошло», - сказал он.

По словам Трюдо, вне зависимости от выводов этого расследования «мы знаем, что ответственность за все смерти - и не только в последние несколько дней, а в течение месяцев - лежит полностью на Владимире Путине».

Канадский премьер также объявил, что миссия по обучению украинских военных будет продлена до конца 2023 года. Обучение проходит в Великобритании в рамках операции «Объединение», которая продолжается с 2015 года.

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