Литовские власти подсчитали, сколько белорусов живет в стране
- 17.11.2022, 16:27
Наши соотечественники на втором месте среди иностранцев в Литве.
Департамент по миграции Литвы рассказал, сколько граждан Беларуси сейчас живет в стране.
По данным на ноябрь, в Литве проживает 45 398 белорусов. Это вторая по численности группа иностранцев. На первом месте – украинцы (91 497 человек), на третьем – россияне (15 408 человек), пишет Delfi.
Больше всего белорусов выбрали местом жительства Вильнюс. Тут живет 19 тысяч граждан Беларуси, что на 60% больше, чем в прошлом году. В Шяуляе живет 3500 белорусов (годовой прирост 20%), в Вильнюсском районе – 3200 (+25%), в Каунасе – 2600 (+40%), в Каунасском районе – 1600 (+40%).