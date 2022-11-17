Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз 1 17.11.2022, 17:26

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Владимир Зеленский

Президент Украины поделился забавным случаем из поездки в освобожденный город.

16 ноября во время встречи с журналистами ведущих украинских СМИ в честь Дня работников радио, телевидения и связи, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ему так и не удалось попробовать арбуз из освобожденного Херсона, пишет «Гордон».

«Когда мы уезжали в хорошем настроении, я сказал: «Как же так, мы едем из Херсона. У всех арбузы на фотках. Я тоже хочу, не фото, но арбуз! Мне сказали: «Передадут». И вот перед началом интервью Никифоров [пресс-секретарь президента] говорит: «Есть арбуз. Может, в конце, когда закончится интервью и будет такой сюрприз». И мы сказали режиссеру, что прекрасной точкой будет арбуз. И вот сейчас он [Никифоров] передает записку: «Не будет. Он сгнил».

История рассмешила присутствующих журналистов, а пресс-секретарь президента подытожил, что пусть это будет самой большой неприятностью.

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