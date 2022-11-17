Гаагский суд вынес приговор Гиркину и еще двум террористам, виновным в уничтожении MH17

Гаагский суд вынес приговор Гиркину и еще двум террористам, виновным в уничтожении MH177
- 17.11.2022, 17:40
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Прокуратура Нидерландов запрашивала пожизненное заключение для всех обвиняемых.
В четверг, 17 ноября, Гаагский суд признал граждан страны-агрессора РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, сообщает «Новое время».
Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа МН17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал.
Суд решил, что нет доказательств того, что Пулатов был лично причастен к преступлениям, инкриминированным обвинениям. Поэтому, по мнению суда, его нужно оправдать.
Гиркин, Дубинский и Харченко — виновны по обоим обвинениям — убийстве и действиям, приведшим в падении самолета.
Суд в Гааге постановил, что признанные виновными в крушении малазийского Boeing Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить родным погибших минимум 16 миллионов евро в качестве компенсации
Гаагский суд также заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению.