Гаагский суд вынес приговор Гиркину и еще двум террористам, виновным в уничтожении MH17 7 17.11.2022, 17:40

5,432

Игорь Гиркин (Стрелков)

Прокуратура Нидерландов запрашивала пожизненное заключение для всех обвиняемых.

В четверг, 17 ноября, Гаагский суд признал граждан страны-агрессора РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, сообщает «Новое время».

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа МН17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал.

Суд решил, что нет доказательств того, что Пулатов был лично причастен к преступлениям, инкриминированным обвинениям. Поэтому, по мнению суда, его нужно оправдать.

Гиркин, Дубинский и Харченко — виновны по обоим обвинениям — убийстве и действиям, приведшим в падении самолета.

Суд в Гааге постановил, что признанные виновными в крушении малазийского Boeing Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить родным погибших минимум 16 миллионов евро в качестве компенсации

Гаагский суд также заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».