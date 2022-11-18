Появилась информация о ликвидации «главы МВД ЛНР» Игоря Корнета 18.11.2022, 8:32

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Это могло произойти во время освобождения Снигиревки.

Недавно появилось сообщение о смерти Игоря Корнета, так называемого «министра внутренних дел» псевдореспублики «ЛНР», не так давно незаконно «включенной» в состав Российской Федерации, информирует dialog.ua( ) со ссылкой на данные украинской «Википедии».

Согласно данным электронной энциклопедии, Игорь Александрович Корнет, предатель, перешедший в 2014 году на сторону России и занимавший должность главы «МВД ЛНР», скончался в возрасте 49 лет 8 ноября 2022 года в селе Снигуривка (Снигиревка) Николаевской области.

Как известно, это село находилось под российской оккупацией с марта 2022 года, а 10 ноября было освобождено украинскими войсками. Что там делал Корнет, пока неизвестно.

Интересно, что на сайте «МВД ЛНР» размещено сообщение, что Игорь Корнет якобы 11 ноября вручал ключи от служебного жилья семьям сотрудников ведомства в г. Лутугино Луганской области.

Впрочем просмотреть видео с этого мероприятия журналисты не смогли - оно просто не открывается. Также пока нет возможности установить, действительно ли сообщение на сайте «МВД ЛНР» о вручении ключей является подлинным и описывает именно события 11 ноября. К слову, из компетентного источника известно, что в последнюю неделю в Луганске вместо Корнета на различных мероприятиях присутствует его заместитель, а территория, где они проводятся, тщательно оцепляется, и никого «постороннего» туда не пускают.

Игорь Корнет

ный момент нам пока точно неизвестно, является ли информация о смерти Игоря Корнета подлинной. Корреспонденты издания обращаются в правоохранительные органы, чтобы подтвердить или опровергнуть сведения, опубликованные в «Википедии».

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