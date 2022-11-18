ВСУ нанесли массированные удары по позициям войск РФ на левом берегу Днепра 1 18.11.2022, 8:42

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Украинская артиллерия разгромила врага в глубине оккупированной территории.

Вечером 17 ноября и этой ночью были разгромлены позиции армии РФ на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Информация обнародована в ряде местных Telegram-каналов, сообщает stopcor.org.

Первые сообщения о взрывах появились в сети в 22:27.

В сообщении указывалось, что прилеты произошли недалеко от двух населенных пунктов:

возле Голой Пристани;

возле Каланчака.

Отметим, Голая Пристань расположена в 10 км возможных позиций ВСУ.

Каланчак - за почти 80 км до ВСУ. Населенный пункт важен с точки зрения логистики: через него следует дорога из оккупированного Крыма, по которой россияне могут перебрасывать усиление на линию фронта на левобережье Херсонщины.

В Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька» не опубликовано подтверждение удара ВСУ по указанным населенным пунктам. В то же время активист опубликовал видео, на котором зафиксирована детонация склада БК армии РФ, который до прошлой ночи базировался в Чаплинке - в 20 км восточнее Каланчака.

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