ВСУ нанесли массированные удары по позициям войск РФ на левом берегу Днепра

ВСУ нанесли массированные удары по позициям войск РФ на левом берегу Днепра1
- 18.11.2022, 8:42
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Украинская артиллерия разгромила врага в глубине оккупированной территории.
Вечером 17 ноября и этой ночью были разгромлены позиции армии РФ на левом берегу Днепра на Херсонщине.
Информация обнародована в ряде местных Telegram-каналов, сообщает stopcor.org.
Первые сообщения о взрывах появились в сети в 22:27.
В сообщении указывалось, что прилеты произошли недалеко от двух населенных пунктов:
возле Голой Пристани;
возле Каланчака.
Отметим, Голая Пристань расположена в 10 км возможных позиций ВСУ.
Каланчак - за почти 80 км до ВСУ. Населенный пункт важен с точки зрения логистики: через него следует дорога из оккупированного Крыма, по которой россияне могут перебрасывать усиление на линию фронта на левобережье Херсонщины.
В Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька» не опубликовано подтверждение удара ВСУ по указанным населенным пунктам. В то же время активист опубликовал видео, на котором зафиксирована детонация склада БК армии РФ, который до прошлой ночи базировался в Чаплинке - в 20 км восточнее Каланчака.