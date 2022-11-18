Лукашисты приговорили музыканта Александра Кухаренко к двум годам «химии» 18.11.2022, 12:23

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Александра Кухаренко

Гитариста группы Awakening Our Memories судили по «народной» статье.

В Ленинском суде Минска 16 ноября судили политзаключенного Александра Кухаренко по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Дело рассматривала судья Татьяна Шотик, сообщает «Весна».

Александра задержали 2 августа 2022 года за репост «ВКонтакте» видео с названием «Роман Бондаренко. Генпрокуратура скрывает исполнителей убийства». Ему назначили 10 суток административного ареста.

После «суток» против Александра возбудили уголовное дело по «народной» статье.

16 ноября судья Ленинского суда Минска Татьяна Шотик признала Александра Кухаренко виновным по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса и осудила его на 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).

Александр Кухаренко — гитарист группы Awakening Our Memories, играющий в жанре melodic metalcore.

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