Украинская разведка: Белорусский режим прорабатывают с Ираном производство специфических боеприпасов 19.11.2022, 1:03

Речь идет об артиллерийских и реактивных снарядах калибром от 122 до 300 мм.

Белорусские «власти» прорабатывают с Ираном налаживание на территории Беларуси производства артиллерийских и реактивных боеприпасов среднего и большого калибра. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинская военная разведка говорит о попытках действующих в Беларуси властей наладить на территории страны производство артиллерийских и реактивных снарядов калибром от 122 до 300 мм.

«Белорусские власти ищут возможность наладить на территории страны производство комплектующих для снарядов калибра 152-мм и 122-мм и последующий переход на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также прорабатывается возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибра 122, 220 и 300 мм из импортных комплектующих», – говорится в сообщении ГУР МО Украины.

В своем поиске белорусская сторона, по информации украинской разведки, обратилась к углублению контактов с Ираном. Сообщается, что на 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. При этом украинская разведка демонстрирует свою осведомленность относительно содержания повестки дня, которую будут обсуждать беларусские и иранские переговорщики.

«Перечень вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего производственного цикла – от технологии выплавки стали для комплектующих боеприпасов до окраски снарядов и тары для их упаковки», – говорится в сообщении разведки.

Для какого оружия подходят указанные боеприпасы

По данным из интернет-источника, указанные украинской разведкой типы и калибры боеприпасов используются для стрельбы дальнобойными артиллерийскими установками и системами залпового огня, состоящими на вооружении как в Беларуси, так и в России. Так, артиллерийские снаряды калибра 122 мм используются для стрельбы из гаубицы «Д-30», снаряды калибра 152 мм используются для дальнобойной пушки 2А36 «Гиацинт Б». Системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч» стреляют реактивными снарядами соответственно 122 мм, 220 мм и 300 мм. Дальность действия указанных орудий и реактивных систем составляет от 15 до 30 км в зависимости от модели. Они активно применяются российской армией против Украины.

До конца года в России должен возникнуть дефицит снарядов ходовых калибров

В конце августа издание The Insider прогнозировало, что к концу 2022 года Москва столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии либо находить источники пополнения арсеналов. Потому что даже полгода войны для России привели к огромному расходу вооружений и военной техники, запасы которых она не может самостоятельно полноценно восстанавливать из-за санкций.

И России нечего надеяться на якобы огромные запасы боеприпасов советских времен. Ведь артиллерийские снаряды к пушкам не могут храниться длительное время. С дефицитом снарядов наиболее ходовых калибров 122 мм и 152 мм российская армия столкнулась еще во время Второй чеченской войны летом 2002 года. Реактивные снаряды советского выпуска имеют гораздо больший срок хранения. Но этот арсенал, по мнению источников The Insider, был «основательно подъеден» не только двумя чеченскими войнами и скоротечной грузинской кампанией, но и военной кампанией в Украине в 2014-2015 годах и еще в большей степени кампанией в Сирии.

По информации издания, ведение войны в Украине в 2022 году характеризуется более интенсивным расходованием боеприпасов российской артиллерией по сравнению со всеми военными кампаниями, которые Россия вела в прошлые годы. По подсчетам издания, за полгода агрессии против Украины Россия должна была потратить не менее 7 миллионов снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

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