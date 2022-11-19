«Перемешиваем с землей»: полковник ВСУ рассказал о плацдарме для разгрома россиян на Донбассе 4 19.11.2022, 9:12

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Морпехов из Владивостока в первые дни там как как минимум «переполовинили».

Военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан рассказал о проблемах оккупантов на Донбассе. В частности, полковник ВСУ описал плацдарм вблизи Павловки, где россияне несут большие потери.

«Павловка в Донецкой области - это юго-запад Угледара. Это плацдарм перед Угледаром, который с точки зрения войск РФ не даст нашей группировке выходить на Волноваху и двигаться дальше на Мариуполь. Русские пытаются взять Павловку, их туда направили не совсем умные руководители. Сама Павловка в низине от Угледара, где стоит наша артиллерия», - сказал Свитан для «Эспрессо».

По его словам, эта артиллерия российский гарнизон перемешивает с землей.

«Россияне закрепиться не могут, поскольку арта уже пристрелялась. Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили. Для них сейчас - это точка приложения силы, хотя сама по себе Павловка значения не имеет. Если они зацепились, для нас это очень хороший плацдарм для уничтожения российских войск», - добавил эксперт.

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