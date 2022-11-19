На Донбассе ВСУ ликвидировали финского наемника из подразделения «Призрак» 5 19.11.2022, 10:58

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Пропагандисты окрестили его «героем Новороссии».

На войне в Украине был ликвидирован финский наемник, который участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года.

Российские пропагандисты уже окрестили его «героем Новороссии» и пообещали помощь его семье, сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

«Финский наемник Вильякайнен Петри Юхана с 2015 года бегал на Донбассе в подразделении РОА «Призрак» и вот наконец-то успешно демобилизирован», - сообщил офицер.

В некрологе оккупанта пропагандисты договорились до того, что Вильякайнен якобы защищал интересы финнов на Донбассе.

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