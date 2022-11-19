Макрон: Си Цзиньпин выдвинул Путину ультиматум 19.11.2022, 12:35

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Глава КНР потребовал не переступать черту в украинском вопросе.

Руководство Китая до сих пор занимало двойственную позицию в вопросе о войне в Украине. Но по одному из аспектов Пекин с помощью публичных и непубличных заявлений в последнее время сформулировал четкую позицию: применение ядерного оружия и даже разговоры об этом недопустимы.

Председатель КНР Си Цзиньпин имел возможность сказать Владимиру Путину: «Мы работаем вместе, уважаем друг друга, но вы не должны преступать черту в вопросе ядерного [оружия] и должны обращать внимание на международные законы», – рассказал в интервью Financial Times и Nikkei президент Франции Эмманюэль Макрон. Он разговаривал с изданиями после саммита в Индонезии, где лидеры «большой двадцатки» осудили боевые действия в Украине в частности, войну в целом и выступили категорическим против применения ядерного оружия.

Макрон добавил: «Такое напоминание [Путину] исключительно полезно. У Китая важная роль в оказании давления на Россию».

Макрон провел с Си на саммите двустороннюю встречу во вторник, в том числе чтобы заручиться поддержкой в формулировании текста коммюнике. В нем в итоге было сказано, что «большинство членов [«двадцатки»] решительно осуждают войну в Украине», а «сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны». Применение же ядерного оружия было названо «недопустимым».

До недавних пор Китай занимал размытую позицию по событиям в Украине, стараясь не втягиваться в него, но при этом использовать в своих интересах. Китайские официальные СМИ, как и российские, представляют конфликт как борьбу Москвы с НАТО, возлагая на альянс ответственность за его развязывание. В экономическом плане Китай сильно увеличил закупки российской нефти, продающейся с дисконтом, и нарастил экспорт.

При голосовании же по резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, в которых осуждалось российское вторжение и говорилось о необходимости выплаты репараций, Китай воздерживался. Но при этом Пекин заявлял о необходимости соблюдать суверенитет и территориальную целостность стран, следовать международным законам и не признал аннексию украинских территорий, в том числе Крыма в 2014 г.

Первая трещина в «безграничном партнерстве», о котором Си и Путин заявили в начале февраля, обозначилась в середине сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Путин публично признал, что у Китая есть «вопросы и озабоченность» «в связи с украинским кризисом». И пообещал «подробно разъяснить нашу позицию по этому вопросу <…> китайским друзьям».

В начале ноября на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем китайских лидер заявил, что он против применения ядерного оружия в Европе. Си призвал международное сообщество «отвергнуть угрозу применения ядерного оружия» и выступить против ядерной войны, чтобы не допустить «кризиса на Евразийском континенте».

А на встрече с Макроном в Индонезии Си и вовсе выступил за прекращение войны в Украине и начало мирных переговоров. Позиция Пекина по украинскому кризису «ясна и последовательна», он готов играть конструктивную роль в разрешении конфликта, сообщило агентство «Синьхуа». Макрон тогда попросил Си Цзиньпина вернуть Путина за стол переговоров с Украиной.

Несколькими днями ранее на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ядерную риторику российского руководства раскритиковал председатель Госсовета Китая Ли Кэцян. Угрозы применить ядерное оружие (а с ними публично выступали Путин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев) он назвал «безответственными». Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, знакомого с выступлением китайского премьера, «Ли довольно много говорил о политике Китая в отношении Украины с четким акцентом на суверенитет, безответственность ядерных угроз и необходимость гарантировать, что ядерное оружие не будет использовано тем способом, как некоторые намекали».

Объявляя о мобилизации 21 сентября, Путин подчеркнул готовность использовать «все имеющиеся средства» для сохранения контроля над оккупированными территориями Украины, добавив: «Это не блеф». Вскоре о «праве» использовать ядерное оружие заявил Медведев, после чего Минобороны, МИД и Кремль разыграли историю с «грязной бомбой», которую якобы готовила Украина (история эта быстра сошла на нет).

Кроме того, одно из главных направлений российской дезинформации с начала войны, направленной на зарубежные страны, – это возможность ядерной катастрофы, рассказал The Moscow Times Петр Ян Винш из Пражского института исследований в области безопасности. В отличие от отдельных тем, которые начинает, а затем перестает муссировать российская пропаганда, эту Винш назвал «супернарративом», направленным на то, чтобы посеять страх в западных обществах и подорвать их готовность поддерживать Украину.

«То, что мы решили на G20 вместе с Китаем, Индией и многими другими, было очень важно, поскольку мы высказали это опасение – это был призыв к миру», – сказал Макрон FT и Nikkei, добавив:

«Россия получила послание от международного сообщества, и особенно от Китая, по поводу того факта, что мир должен быть восстановлен».

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