В Херсоне обнаружили логово и список полицейских-предателей 3 19.11.2022, 13:04

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Убегая, коллаборанты не успели замести следы.

В Херсоне правоохранители обнаружили логово коллаборантов, служивших в «полиции» оккупантов. Там был найден полный список предателей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР отметили, что коллаборанты сбежали из Херсона, но оставили в своем офисе доказательства государственной измены. В частности, обнаружен «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области». Также в логове были полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными.

Одному из коллаборантов уже объявили подозрение в государственной измене. Он с оккупантами участвовал в обысках у сотрудников полиции, отбирал у них оружие и боеприпасы.

«За стремление к службе он получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления. Ему даже выдали грамоту с двуглавой курицей за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска РФ», - говорится в сообщении.

Правоохранители готовятся объявить фигурантам подозрение в измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Санкции статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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