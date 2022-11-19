Ученые придумали «таблетку» от холестерина 19.11.2022, 14:32

Она на 100% работает.

Исследователи описали низкомолекулярный препарат, который снижает уровень холестерина на 70%. Испытания на животных уже показали перспективность лекарства, пишет «Техинсайдер».

Следующим ведущим классом медикаментов для контроля уровня холестерина после статинов являются ингибиторы PCSK9: они высокоэффективны и помогают организму выводить лишний холестерин из крови, но, в отличие от статинов, которые принимаются орально (проглатываются), терапия ингибиторами PCSK9 доступна только в виде инъекций. Теперь же исследователи из Университетских больниц (UH) и Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв, США, описали низкомолекулярный препарат для перорального введения, который ингибирует PCSK9 и снижает уровень холестерина у животных на 70%.

Как снизить холестерин

«Снижение уровня холестерина является одним из наиболее важных способов продления жизни и защиты людей от сердечных заболеваний, которые до сих пор являются причиной номер один заболеваемости и смертности в западном мире», — говорит Джонатан С. Стамлер, доктор медицинских наук и старший автор исследования. «Пока статины снижают только уровень холестерина. Наш класс препаратов представляет собой новый способ снижения уровня холестерина, новый способ поразить PCSK9».

Центральное место в регуляции холестерина занимают рецепторы ЛПНП, которые находятся на поверхности клеток печени и удаляют холестерин из крови, тем самым снижая его уровень в крови. PCSK9 в кровотоке контролирует количество рецепторов ЛПНП, помечая их для деградации. Так, агенты, ингибирующие PCSK9, увеличивают количество рецепторов ЛПНП, удаляющих холестерин.

Новое лекарство

Оксид азота — молекула, которая, как известно, предотвращает сердечные приступы за счет расширения кровеносных сосудов. В новом исследовании доктор Стамлер и его коллеги показывают, что оксид азота также может воздействовать на PCSK9 и ингибировать его, тем самым снижая уровень холестерина. Они идентифицируют низкомолекулярный препарат, который усиливает инактивацию оксида азота PCSK9. У мышей, получавших препарат, наблюдалось снижение «плохого» холестерина ЛПНП на 70%.

Помимо влияния на метаболизм холестерина, результаты могут повлиять на пациентов с раком, так как данные свидетельствуют, что нацеливание на PCSK9 может повысить эффективность иммунотерапии рака.

«PCSK9 не только нацелен на деградацию рецепторов ЛПНП, но также опосредует деградацию MHC 1 (белковая молекула) на лимфоцитах, который используется для распознавания раковых клеток», — отметил Стамлер. «PCSK9 эффективно препятствует тому, чтобы ваши лимфоциты распознавали раковые клетки. Таким образом, если вы подавляете PCSK9, вы можете усилить надзор за раком в организме».

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