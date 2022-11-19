На «холме фараонов» в Египте обнаружен уникальный храм 19.11.2022, 15:21

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Он связан с богиней Ваджет.

В Египте археологическая миссия Министерства туризма и древностей при проведении раскопок на так называемом «холме фараонов» обнаружила остатки зала колоннад ранее неизвестного древнего храма.

Как сообщает Ahram Online, остатки древнего храма были раскопаны в провинции Кафр-эль-Шейх. Там вы древности был расположен город Телль-эль-Фараин, построенный на возвышенности между реками Тали и Термутиак - рукавами Нила. Это место также называют «холмом фараонов».

Раскопанный зал имеет три частично сохранившиеся колонны, выровненные по оси север-юг в юго-западной части храма и украшенные на верхушке изображением папируса. Этот символ известен египтологам. В данном случае он может быть связан с богиней Ваджет, которая считалась «хозяйкой храма Буту».

Миссия также обнаружила целую коллекцию горшков, которые широко использовались в религиозных ритуалах, и каменные гравюры, изображающие сцены, относящиеся к временам XXVI династии. Особое внимание исследователей привлек известняковый барельеф, на котором изображено божество с птичьей головой в белой короне, окруженное перьями. Эксперты предполагают, что это, возможно, был бог Нехпет или Мут.

«Это очень важное открытие, - говорит Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, - которое проливает свет на первоначальный план храма и архитектурный дизайн окружающей территории».

Он также отметил, что этот район был окружен огромной стеной из сырцового кирпича, построенной во времена Нового царства. Есть предположение, что раскопанное святилище могло быть построено специально для хранения небольших статуй, принесенных в жертву храму Буту.

Город Телль-эль-Фараин был священным местом, построенным в честь богини Ваджет, покровительницы и защитницы Нижнего Египта. После объединения с Верхним Египтом она стала общей защитницей и покровительницей всего Египта. Богиню Ваджет часто изображали в виде кобры. Более того, ее иногда изображали в виде кобры, свернувшейся на голове верховного бога Ра. Известно, что египтяне очень почитали свою небесную покровительницу. Даже город в древности носил название Пер-Ваджет. Позже, уже в эллинистический период, правившие в Египте греки назвали городу Буту, что на греческом также означало Ваджет. Город был известен своим священным комплексом, который занимал площадь около 4,5 гектара.

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