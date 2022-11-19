В Белгородской области произошел взрыв 19.11.2022, 16:29

Горит одно из зданий в российском Шебекино.

В Белгородской области РФ произошел «хлопок», пишет «Униан». Как отмечают местные власти, произошел обстрел города Шебекино.

Между тем местные паблики делятся кадрами с места происшествия. Как свидетельствуют фото, прилетело в одно из зданий города. Оно разрушено, бушует пожар.

Местные власти призвала людей спуститься в укрытие. Деталей «прилета» не сообщают.

Тем временем украинский активист Сергей Стерненко намекнул, что прилетело в одно из зданий, связанному с боеприпасами и личным составом оккупантов.

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