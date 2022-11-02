Руководство РПЦ раскритиковало антивоенное обращение священников 2.11.2022, 1:51

1,456

Священников обвинили в «расколе».

Православные священники, опубликовавшие в марте письмо против войны в Украине, пытались внести раскол внутри РПЦ. Об этом каналу RTVI заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он заявил, что церковь находится вне политики и одновременно на стороне российских военных как части тех, кому нужно «пастырское окормление».

По словам Кипшидзе, антивоенное выступление священнослужителей вызвало «очень большой оптимизм на Западе», поэтому оно создает угрозу внутрицерковного разделения. «Эти священники, точнее их обращение, их позиция стала предметом рассмотрения в Европейском парламенте, где их противопоставили всей остальной Церкви, где только одних священников, да и всех верующих тоже на несколько порядков больше», — рассказал представитель РПЦ.

Священники, которые выступают против войны, должны оставить свое мнение «вне пределов церковной ограды», считает Кипшидзе. «Это стало формой политической деятельности, а внутри Церкви политической деятельности, на мой взгляд, не место», — утверждает он.

В начале марта священнослужители РПЦ опубликовали открытое письмо с призывом прекратить вторжение в Украину. Они заявили, что «скорбят о том испытании», которому «незаслуженно» подверглась Украина, и считают, что украинский народ «должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока». Под письмом подписались 293 священнослужителя.

В мае Украинская православная церковь Московского патриархата приняла решение о самостоятельности и независимости. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил, что своим решением Украинская православная церковь не разорвала отношения с РПЦ, а просто подтвердила свой независимый статус, который она имеет уже более 30 лет.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, назвал обретение украинской церковью независимости частью стратегии врага. «Святейший патриарх, говоря опять же о миротворчестве внутрицерковном, он сказал, что украинцы не являются врагами русских, это было сказано в публичной проповеди, и он сказал, что этот конфликт, он носит характер междоусобицы, настоящими бенефициарами, выгодоприобретателями которого являются третьи силы, одинаково враждебные и к русскому народу, и к украинскому народу», — добавил Кипшидзе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».