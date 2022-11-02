Сегодня день рождения белорусской журналистки Екатерины Андреевой 4 2.11.2022, 11:27

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Екатерина Андреева

Политзаключенная встречает его за решеткой.

Сегодня, 2 ноября, журналистке Екатерине Андреевой исполняется 29 лет. Это уже второй день рождения, который Катя встречает за решеткой: ее арестовали 15 ноября 2020 года. «Белсат» рассказывает, что происходило с Екатериной в течение последнего года.

Давление и новое дело

С конца мая 2021 года до начала февраля 2022 года Екатерина Андреева содержалась в исправительной колонии №4 в Гомеле. Как рассказывала журналистка «Белсата» Дарья Чульцова, также отбывавшая там наказание, Катя тогда подверглась сильному давлению со стороны администрации: от нее добивались подписания прошения о помиловании на имя Александра Лукашенко. Екатерину бросили в 9-й отряд, известный издевательствами над политзаключенными: были провокации, шантаж, давили психологически. Но прошение журналистка так и не подписала.

Срок наказания Екатерины должен был завершиться 5 сентября 2022 года, родственники уже отсчитывали месяцы и даже недели до освобождения. Но 10 февраля журналистку неожиданно этапировали в гомельский СИЗО. В течение 55 дней близкие не знали, в каком статусе и в рамках какого дела держат Екатерину. Семье говорили, что ее поместили в следственный изолятор в связи с какими-то «процессуальными действиями».

7 апреля выяснилось, что Екатерине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса («Измена государству»), предусматривающего наказание от 7 до 15 лет заключения. Следствие вело УКГБ в Гомельской области. На дело наложили гриф секретности, поэтому никто не знал, что конкретно инкриминировалось журналистке.

Новое страшное обвинение ошеломило и Катю, и родственников. Но постепенно журналистка пришла в себя:

«Я будто бы разблокировала последний уровень в сложной игре. Только это не игра. И мы не имеем права на всякие «нет сил», «больше не могу» и т.д. Поэтому ничего не остается, кроме того, что и так умеем: собрать всю волю, выдержку, сдержанность и со спокойным достоинством смотреть вперед», – писала журналистка в одном из писем в марте.

Сталинистский приговор

Новый процесс над Екатериной начался 4 июля в Гомельском областном суде и проходил в закрытом режиме. Никаких обстоятельств процесса родственники не знали, даже имя прокурора осталось тайной.

Резолютивную часть решения все-таки сделали публичной, но о времени оглашения стало известно приблизительно за 1,5 часа до начала, поэтому попасть в Гомельский областной суд почти никто не успел. На приговоре присутствовал муж Екатерины Игорь Ильяш и несколько неравнодушных белорусов.

Судья Гомельского областного суда Олег Хорошко признал журналистку виновной в измене государству и приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Из-за частичного сложения двух приговоров Катя в итоге получила 8 лет и 3 месяца колонии.

«Я получила больше, чем Солженицын», – грустно пошутила Екатерина. Действительно, российский писатель, автор «Архипелага ГУЛАГ» Александр Солженицын во время сталинизма, в 1945 году, был осужден на 8 лет лишения свободы.

«Катя восприняла приговор со спокойным достоинством. Когда зачитывали эту цифру, она иронично улыбалась. Внешне поведение Кати ничем не отличалось от ее поведения на первом приговоре. Только сейчас она была в элегантном кремовом платье», – рассказал после приговора Игорь Ильяш.

«Шпионаж» вместо «выдачи»

После суда «дело Екатерины Андреевой» осталось засекреченным. До сих пор неизвестно, на основании каких событий возникло обвинение в измене государству. В резолютивной части было заявлено лишь то, что Катю признали виновной «в выдаче государственных секретов иностранной организации, иностранному государству».

«В принципе уже этого достаточно, чтобы понять механизм генерирования подобного обвинения. Катя работала в зарубежном издании, а журналистские расследования были одной из ее профессиональных специализаций… то есть на один из ее старых журналистских материалов просто натянули формулировку из ст. 356 УК и дали за это 8 лет. Причем несколько лет назад то, за что сейчас получила этот людоедский срок Катя, не считалось даже административным правонарушением. Ну а иначе бы это дело появилось тогда, а не сейчас, когда Катя уже более 600 дней лишена свободы», – рассуждал на этот счет Игорь Ильяш.

Подтверждением этой мысли можно считать факт, что наказание журналистке по второму делу частично поглотило наказание по первому, и новый срок (8 лет и 3 месяца) отсчитывается с момента ареста – 15 ноября 2020 года. То есть дело за измену Родине следствие выдумало постфактум на основе событий, произошедших до стрима на площади Перемен. В противном случае Катю бы признали «рецидивисткой».

Никаких утечек по поводу обстоятельств дела в государственных СМИ не было: там ограничились сухим сообщением о факте решения. Некоторые лукашенковские пропагандисты в своих личных телеграм-каналах злорадствовали над приговором журналистки и акцентировали внимание на том, что она автор «Белорусского Донбасса». Это наводило на мысль, что мстили Екатерине именно за книгу. Но сама работа вряд ли фигурировала в новом обвинении: если бы это было так, то следствие имело бы претензии к соавтору «Белорусского Донбасса» Игорю Ильяшу, однако он не фигурировал в деле даже в качестве свидетеля.

Екатерина Андреева подала апелляционную жалобу на решение, но Верховный Суд 20 сентября оставил наказание без изменений. При этом была скорректирована формулировка обвинения: вместо «выдачи государственных секретов иностранной организации, иностранному государству» журналистскую деятельность Кати решили считать «шпионажем». Статья осталась прежней: ВС просто поменял формулировки в пределах ч. 1 ст. 356 УК.

Солидарность продолжается

Страшный приговор вызвал новую волну солидарности с Екатериной. Пока журналистка была в СИЗО, к ней пропускали письма исключительно от родственников. Но и в таких условиях удавалось передавать политзаключенной слова поддержки и солидарности от друзей, коллег и просто неравнодушных людей. Катя получала денежные переводы и бандероли.

Журналистка признавалась в письмах, что была тронута до слез волной солидарности, что это вызвало «вспышку позитива и веры в человечество». «Вот белорусы! Люди!» – писала она и отмечала: благодаря поддержке чувствует, что все точно было не зря.

3 сентября вышла на свободу журналистка «Белсата» Дарья Чульцова, вместе с которой Катю осудили за стрим с площади Перемен. Сразу после освобождения Даша прислала Кате в СИЗО небольшую посылку. Катя признавалась, что ее это очень тронуло и подбодрило: говорила, что Даша «попала в самое сердечко».

Поддержку Екатерина ощущала также из-за границы. В августе лидер российской группы «ДДТ» Юрий Шевчук прислал политзаключенной журналистке авторский шарж. «Добра и мира Андреевой Кати! Дорогая, мы с тобою», – написал музыкант на автопортрете. И прислал снимок своей группы с подписью «Катя, держись!».

«Раскрою маленький секрет: с того момента, как я лишилась возможности слушать свой плей-лист, подбор любимых песен переместился в мою память, и на самых крутых поворотах маршрута в голове всегда играл «ДДТ». Чаще всего «Свобода», «Мертвый город», «Капитан Колесников», «Это все», а после того, как меня засудили за государственную измену на 8 с лишним лет (хоть лишние – все), – конечно же, «Родина», – писала Катя в одном из писем.

«Я верю, что впереди нас ждут незабываемые события»

В связи с судом и апелляцией Катя получила возможность встретиться с близкими. В течение июня-сентября у нее были четыре свидания с мужем и два с родителями.

Игорь Ильяш рассказывал после одной из встреч, что Катя похудела, чувствуется моральная и физическая усталость от длительного заключения. Но она держится уверенно и не теряет веры в то, что все вскоре изменится и правда победит. Катя признавалась близким, что сейчас по-настоящему чувствует обиду не за себя, не за свой огромный срок, а за Беларусь и происходящее с законом в стране.

В письмах родственникам журналистка рассказывала, что ей очень не хватает работы, ощущения микрофона в руке и открытого ноутбука.

«Я верю, что впереди нас ждут незабываемые события и великие свершения в профессиональном плане, но также я навсегда сохраню в памяти то чувство, с которым мы вскакивали в маршрутку и мчались в какой-нибудь райцентр, открывали двери кабинетов, допоздна сидели за текстом, поднимали бокалы за успех материала. У меня было прекрасное начало, даже слегка безумное для 21-22 лет, а продолжение оказалось достойным такого начала», – рассуждала Катя в одном из писем.

В заключении Екатерина пишет стихи: «Над белым полем» был переведен на 6 европейских языков в рамках проекта Европейского писательского совета #FreeAllWords.

4 октября Катю этапировали из СИЗО №3 в исправительную колонию по улице Антошкина в Гомеле. После двух недель карантина ее распределили в отряд №13 и направили на швейное производство, где журналистка уже работала в прошлом году.

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