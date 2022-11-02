В Беларуси задержали высокопоставленного чиновника из Гродно 2 2.11.2022, 12:13

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Опубликовано «покаянное» видео с главным инспектором областного управления.

Лукашисты в одном из своих телеграм-каналов отчитались о задержании чиновника из Гродно и выложили «покаянное» видео с задержанным.

«Оперативники совместно с бойцами ОМОН задержали госслужащего из Гродненского областного управления. Пришел 2020 год и инспектор начал пилить ветку, на которой сидит, а в 2022 году она обломалась. А должность то не простая, целый главный инспектор», — говорится в сообщении.

На видео задержанный не называет своего имени, но рассказывает, что является жителем Гродно и госслужащим. Также он перечисляет свои «прегрешения» — голосовал на выборах в 2020 году за Светлану Тихановскую, был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы, рассказывал в чат-ботах, «что ходил на митинги, но на самом деле не ходил».

В чем именно его обвиняют силовики, они не сообщили.

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