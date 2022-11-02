Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью 2.11.2022, 21:39

Режим будет действовать минимум до 10 февраля 2023.

На латвийско-белорусской границе продлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба кабмина Латвии.

Режим будет действовать до 10 февраля 2023 года в четырех приграничных самоуправлениях Латвии — Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе. Этот режим был введен с учетом проблемы с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью в августе.

«В компетентные органы Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о попытках незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Таким образом, в дальнейшем необходимо обеспечить охрану латвийско-белорусской границы в усиленном режиме», – заявили в правительстве.

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