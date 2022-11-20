«Просыпаемся – все разгромлено»: украденный из Херсона енот устроил диверсию против оккупантов 6 20.11.2022, 12:27

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Животное живет в окопах.

Российские оккупанты создали пропагандистский Telegram-канал для енота, которого они украли из херсонского зоопарка во время побега от Вооруженных сил Украины. Животное живет с российскими захватчиками в окопах, его назвали Херсон, пишет «Главред».

Оккупанты цинично заявляют, что спасли еноту жизнь.

«Конечно, любит и пакостить, как же без этого. Вот он, маленький диверсант. Ночные диверсии у него происходят очень часто. Ночью он громит прямо у нас бунгало. Просыпаюсь под утро – у нас все бунгало разгромлено. Мусорные пакеты, что-то разорванное. Перевернуто вверх дном», – рассказал укравший енота оккупант.

Напомним, что 13 ноября основатель движения UAnimals Александр Тодорчук заявил, что енота из зоопарка Херсона украло российское командование. По его словам, в аннексированный Крым оккупанты вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок.

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