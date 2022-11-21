Камера наблюдения сфотографировала птицу, которую не видели с 1882 года 3 21.11.2022, 9:23

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фото: Jason Gregg, American Bird Conservancy

Животное оставалось неуловимым на протяжении 140 лет.

На нашей планете осталось не так много «белых пятен» биоразнообразия, плохо или совсем не исследованных. И все же каждый год описываются новые виды животных и растений, порой совсем не мелких. Так, например, в конце лета этого года мир узнал о красивой радужной рыбе, а в начале осени — о новом виде ленивцев, пишет Naked science.

Одни из главных «поставщиков» новых видов флоры и фауны — тропические леса, с их высочайшим биоразнообразием. К сожалению, продолжающаяся вырубка ставит под угрозу вымирания как еще не описанные виды, так и те, о чьем существовании напоминают лишь записи вековой давности, не подтвержденные ни единой фото- или видеосъемкой.

Именно к таким неуловимым животным на протяжении 140 лет относили черношейного фазанового голубя (Otidiphaps nobilis insularis) — редчайший подвид фазановых голубей, обитающий только на острове Фергуссон. В течение многих лет исследователи из Корнеллского университета (США) пытались обнаружить птицу, и лишь в сентябре этого года, за два дня до окончания очередной экспедиции, им удалось это сделать.

Немалую помощь оказали местные жители, указавшие исследователям, где лучше расположить камеры; в ответ ученые рассказывали о своих поисках в деревнях и школах, где о птице «ауво» (так называют фазанового голубя фергуссонцы) почти ничего не знали. Джон Миттермейер (John Mittermeier), один из участников экспедиции, сравнил обнаружение черношейного фазанового голубя с находкой живого единорога, после чего признался, что такие моменты — то, о чем мечтает любой орнитолог и защитник природы.

Как сообщает информационный ресурс Phys.org, к радости ученых примешивается беспокойство: владелец участка леса, в котором обнаружен живой голубь, уже подписал сделку с лесозаготовительной компанией, и в ближайшем будущем последнее убежище редчайшей птицы может быть уничтожено. Теперь команда ищет финансирование, чтобы вернуться на Фергуссон и оценить, сколько же голубей осталось на острове.

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