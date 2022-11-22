Беларусь собралась поднять тариф на прокачку российской нефти на 39% 1 22.11.2022, 15:55

Минск аргументирует размер повышения падением грузооборота.

Белорусская сторона направила российской «Транснефти» письмо с предложением с 1 января 2023 года повысить тариф на транзит нефти из РФ на 39%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Транснефти».

По информации российской стороны, Минск аргументирует размер повышения падением грузооборота.

«Гомельтранснефть-Дружба» обратилась к нам с письмом об увеличении тарифа на 39% с будущего года, обосновывает падением грузооборота в два раза», — цитирует агентство советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

В соответствии с договорённостями, белорусская сторона может предложить повышение тарифа. Оно должно быть согласовано российской стороной. Если стороны не согласуют новый тариф, то белорусская имеет возможность поднять его на уровень инфляции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».